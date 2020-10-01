1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında

Bilim adamları, dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 40'ının yok olma riski altında olduğunu ortaya koydu.
 01 Ekim 2020 21:37
+Aa- Yazdır
Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Kew Royal Botanic Gardens, yeni bitki türlerinin tespit edilmesi için 42 ülkeden 210 bilim adamının katkısıyla hazırlanan Dünyadaki Bitkilerin ve Mantarların Durumu raporunu yayımladı.

Raporda, 2016'da yüzde 21 olarak tespit edilen bitkilerin yok olma riskinin bu yıl itibarıyla 39,4'e çıktığı belirtildi.

Nesli tükenme riski altında olan bitki türü sayısının yaklaşık olarak 140 bin olarak tahmin edildiği vurgulanılan raporda, bunlar arasında ilaç üretiminde kullanılan 723 bitkinin de bulunduğu kaydedildi.

Kew'in bilim direktörü Prof Alexandre Antonelli BBC'ye verdiği mülakatta, bitki türlerinin tespiti konusunda zamana karşı yarıştıklarını belirterek, "Zamana karşı yarışı kaybediyoruz çünkü türler, bulabildiğimizden ve isimlendirdiğimizden daha hızlı yok oluyor." ifadesini kullandı.

Raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7,8 milyardan 10 milyara çıkmasının beklendiğine ve küresel nüfusu beslemek için yeni gıda kaynaklarına da ihtiyaç olduğuna dikkat çekilirken, 7 binden fazla yenilebilir bitki türünün milyonlarca kişi için besin kaynağı olarak kullanılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları tarafından 2019'da 1942 bitki ve 1886 yeni mantar türü tespit edildiği açıklandı.

Uzmanlar, bitki türlerinin neslinin tükenmesine en büyük tehdidin iklim değişikliğiyle yağmur ormanları gibi doğal yaşam alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi olduğunu belirtiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fransız basını: SİHA'lar oyunun kurallarını değiştiriyor
01 Ekim 2020 19:37		 İngiltere, Türkiye'den gelen yolculara 14 günlük karantina şartı
01 Ekim 2020 19:32
Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor
01 Ekim 2020 10:00		 SİHA'lar 4 günde süpürdü
01 Ekim 2020 06:58
15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak
30 Eylül 2020 21:42		 DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyondan çok daha fazla
30 Eylül 2020 18:09
Azerbaycan: Ermeni güçleri Karabağ'daki temas hattında ablukaya aldık
30 Eylül 2020 12:31		 Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
30 Eylül 2020 08:41
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
29 Eylül 2020 22:42		 Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti
29 Eylül 2020 19:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Tapu işlemi için karantinadan çıktı Valiliğe girerken yakalandı22:13 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:09 - Klinik açan sahte diş hekimi yakalandı22:07 - Mersin Şehir Hastanesi'nden 'Lojyoner Hastalığı' açıklaması22:05 - Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı21:55 - Türkiye: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
21:54 - Prof. Dr. Yaşar'dan 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı21:38 - 'Urartuların sadık bekçisi' 58 yıllık görevini bırakıyor21:37 - Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında21:35 - Siber suçlarla mücadelede 'Siberay' dönemi başlıyor21:34 - Yerli lityum iyon pil üretim tesisinin temeli yarın atılacak21:18 - MEB'den yeni ek ders kararları
21:14 - Belediye Başkanı: Hiç bir işçiye baskı uygulamadım21:13 - Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı21:11 - Ekonomide normalleşme adımları hızlandı21:07 - 'Camiler, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yer'21:06 - Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
20:54 - Darülaceze'de kalan yaşlılar vefasızlıktan dertli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
MEB'den yeni ek ders kararları
Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
DURDUK YERDE HAMUR AŞARMEK 1
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğine gelmesi 2
love lockdown 1
yeteneği olmayıp ünlü olan kişiler 4
01.10.2020 şampiyonlar ligi kura çekimi 2
yüklenici 1
yola terketmek 1
Bukaleon 3
altın ve döviz alımında vergilerin düşürülmesi 5
etil alkolun internetten satışının yasaklanması 2
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam