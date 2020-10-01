Türkiye: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|01 Ekim 2020 21:55
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