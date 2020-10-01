1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doğuştan işitme engelli olan 3 yaşındaki Sara Afaş'a kulaklık takıldı. İlk kez kulağına gelen sesleri duyan Sara önce ağlayarak sonra da doktorlara göz kırparak tepki verdi. Sara'nın annesi Güsun Afaş, "Kızımın ilk kez duyduğunu görmek çok anlatılamaz bir duygu. Çok sevindim, mutlu oldum" dedi.
 01 Ekim 2020 22:05
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı

Suriye'den 8 yıl önce Türkiye'ye göç eden Fares ve Güsun Afaş çifti, İstanbul, ardından Kocaeli'nin Gölcük ilçesine yerleşti. 6 çocuğu bulunan çiftin 10 yaşındaki kızları Fatma ve 3 yaşındaki kızları Sara işitme engelli olarak doğdu. Aile ile tanışan Körfez Belediyesi'nden emekli Mustafa Demirtaş ile eczacı Caner Göçmez'in desteğiyle 10 yıl sonra kulağına takılan cihaz sayesinde ilk kez duyan ve sese verdiği çığlıklı sevinci DHA tarafından tüm Türkiye'ye duyurulan Fatma Afaş'ın hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatma'nın kardeşi Sara'nın da tedavisi için talimat verdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Polikliniği'ne götürülen Sara'ya burada yapılan muayenenin ardından kulaklık takıldı. Yaşı küçük olduğu için ilk defa duyduğu sese ağlayarak tepki veren Sara daha sonra doktorlara gözlerini kırparak tepki verdi. Sara'nın tepkileri ailesini mutlu etti.

'BAZEN SEVİNİYORLAR BAZEN AĞLIYORLAR'

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Öztürk, "Burada ilk yaptığımız işlem aslında her iki kardeşin de doğuştan olan işitme kayıpları var ve bugüne kadar hiçbir test ile karşılaşmamışlar, dolayısıyla her iki çocuk da hiç duymamış haldeydiler. Biz önce ablasına ardından küçük kardeşini Sara'ya kulaklık ve işitme cihazlarını taktık. Takıldıktan sonra çocuklarımızın ilk tepkileri genellikle sesleri yeni duydukları için buna uygun oluyor. Bazen seviniyor bazen ağlıyorlar. Şu an için her iki çocuk bir eğitim dönemine girecek. Zaman içerisinde hem işitmeleri hem sesleri tanımaları işler yolunda gittiğinde konuşmaları sağlanmış olacak" dedi.

Çocukların ilk duydukları seslere karşı bazen sevindiklerini bazen de ağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Sara'nın ilk tepki olarak ağlaması çok normal. Genellikle ilk tepkileri göz kırpma, ya da sesin geldiği tarafa bakma oluyor. Bazen de ilk defa ses duydukları için çocuklar çok korkuyor. Ablası daha büyüktü onda biraz daha mutlu bir tepki gördük ama küçük çocuklarda tepki biraz daha korku yönünde olabiliyor. Normal beklediğimiz bir tepki oldu Sara için. Sara bize ilk olarak gözlerini kırptı, gözlerini kırpması bizim sese karşı beklediğimiz ilk tepkilerden bir tanesi. Bebeklik çağından itibaren yüksek bir ses duyduğumuzda genelde hepimiz gözlerimizi kırpıyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir bulgu. Sara'da gördüğümüz en önemli şey bu oldu bizim için. Bundan sonraki süreçte biyonik kulak dediğimiz işitme cihazını ameliyatla takacağız, her iki kulağına bunu taktığımız zaman çok iyi bir şekilde duyacak ve çok iyi bir şekilde konuşabilecek. Eskiden sağır dilsiz dediğimiz çocuklar artık normal bir erişkin gibi konuşabiliyorlar, duyuyorlar. Sara'ya da bundan sonra yapacağımız işlem bu olacak" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Yapılan tedaviler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden anne Güsun Afaş, "Kızımın ilk kez duyduğunu görmek çok anlatılamaz bir duygu. Çok sevindim, mutlu oldum. O duyguları anlatamam, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fatma'nın durumu biraz daha ağırdı, onda da çok mutlu olmuştum. Hiç beklemiyordum bizim için sürpriz gibi bir şey oldu. Çok düşük bir umudumuz vardı bizim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Çok da mutluyuz. Bu yolda bize yardım eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK'

Baba Fares Afaş ise anlatılmaz bir duygu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu çok büyük bir mutluluk, anlatılamaz bir duygu. Hayatım boyunca bu duyguyu anlatamam. Her şey tesadüf oldu. Mustafa ve Caner beylerin bizi sahilde görmesiyle tesadüfen karşılaştık. Bize yardım edeceklerini söylediler, daha sonra da bu duruma geldik. Çok mutluyuz. Bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ona uzun ömürler versin. Allah ondan razı olsun. Sara hem konuşacak hem duyacak inşallah en büyük mutluluk bu oldu bizim için. Böyle bir şeyin olacağın hiç beklemiyordum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapu işlemi için karantinadan çıktı Valiliğe girerken yakalandı
01 Ekim 2020 22:27		 Prof. Dr. Yaşar'dan 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı
01 Ekim 2020 21:54
'Urartuların sadık bekçisi' 58 yıllık görevini bırakıyor
01 Ekim 2020 21:38		 'Camiler, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yer'
01 Ekim 2020 21:07
Darülaceze'de kalan yaşlılar vefasızlıktan dertli
01 Ekim 2020 20:54		 Demirci çırağı Emine baba mesleğini gururla sürdürüyor
01 Ekim 2020 20:51
Dr. Demiray: Öğretmenler öğrencileri korumalı
01 Ekim 2020 20:41		 'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'
01 Ekim 2020 20:32
Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar
01 Ekim 2020 20:12		 'Çift maske takarak kendisini koronavirüsten koruyor'
01 Ekim 2020 19:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Tapu işlemi için karantinadan çıktı Valiliğe girerken yakalandı22:13 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:09 - Klinik açan sahte diş hekimi yakalandı22:07 - Mersin Şehir Hastanesi'nden 'Lojyoner Hastalığı' açıklaması22:05 - Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı21:55 - Türkiye: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
21:54 - Prof. Dr. Yaşar'dan 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı21:38 - 'Urartuların sadık bekçisi' 58 yıllık görevini bırakıyor21:37 - Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında21:35 - Siber suçlarla mücadelede 'Siberay' dönemi başlıyor21:34 - Yerli lityum iyon pil üretim tesisinin temeli yarın atılacak21:18 - MEB'den yeni ek ders kararları
21:14 - Belediye Başkanı: Hiç bir işçiye baskı uygulamadım21:13 - Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı21:11 - Ekonomide normalleşme adımları hızlandı21:07 - 'Camiler, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yer'21:06 - Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
20:54 - Darülaceze'de kalan yaşlılar vefasızlıktan dertli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
MEB'den yeni ek ders kararları
Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
love lockdown 1
salgının doğru yönetilmesi için siyaset çekilmeli 1
toplu taşımalarda hes kodu istenmesi 1
avrupa yatırım bankası 1
Cercis Kaptan Bahe 2
kayışı koparmak 3
toccata and fugue in D minor 1
Ermenistan başbakanın TV de rezil rüsva olması 3
01.10.2020 barcelona vs cska moskova maçı 1
04.10.2020 kasımpaşa vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam