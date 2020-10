Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı

Suriye'den 8 yıl önce Türkiye'ye göç eden Fares ve Güsun Afaş çifti, İstanbul, ardından Kocaeli'nin Gölcük ilçesine yerleşti. 6 çocuğu bulunan çiftin 10 yaşındaki kızları Fatma ve 3 yaşındaki kızları Sara işitme engelli olarak doğdu. Aile ile tanışan Körfez Belediyesi'nden emekli Mustafa Demirtaş ile eczacı Caner Göçmez'in desteğiyle 10 yıl sonra kulağına takılan cihaz sayesinde ilk kez duyan ve sese verdiği çığlıklı sevinci DHA tarafından tüm Türkiye'ye duyurulan Fatma Afaş'ın hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatma'nın kardeşi Sara'nın da tedavisi için talimat verdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Polikliniği'ne götürülen Sara'ya burada yapılan muayenenin ardından kulaklık takıldı. Yaşı küçük olduğu için ilk defa duyduğu sese ağlayarak tepki veren Sara daha sonra doktorlara gözlerini kırparak tepki verdi. Sara'nın tepkileri ailesini mutlu etti.

'BAZEN SEVİNİYORLAR BAZEN AĞLIYORLAR'

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Öztürk, "Burada ilk yaptığımız işlem aslında her iki kardeşin de doğuştan olan işitme kayıpları var ve bugüne kadar hiçbir test ile karşılaşmamışlar, dolayısıyla her iki çocuk da hiç duymamış haldeydiler. Biz önce ablasına ardından küçük kardeşini Sara'ya kulaklık ve işitme cihazlarını taktık. Takıldıktan sonra çocuklarımızın ilk tepkileri genellikle sesleri yeni duydukları için buna uygun oluyor. Bazen seviniyor bazen ağlıyorlar. Şu an için her iki çocuk bir eğitim dönemine girecek. Zaman içerisinde hem işitmeleri hem sesleri tanımaları işler yolunda gittiğinde konuşmaları sağlanmış olacak" dedi.

Çocukların ilk duydukları seslere karşı bazen sevindiklerini bazen de ağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Sara'nın ilk tepki olarak ağlaması çok normal. Genellikle ilk tepkileri göz kırpma, ya da sesin geldiği tarafa bakma oluyor. Bazen de ilk defa ses duydukları için çocuklar çok korkuyor. Ablası daha büyüktü onda biraz daha mutlu bir tepki gördük ama küçük çocuklarda tepki biraz daha korku yönünde olabiliyor. Normal beklediğimiz bir tepki oldu Sara için. Sara bize ilk olarak gözlerini kırptı, gözlerini kırpması bizim sese karşı beklediğimiz ilk tepkilerden bir tanesi. Bebeklik çağından itibaren yüksek bir ses duyduğumuzda genelde hepimiz gözlerimizi kırpıyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir bulgu. Sara'da gördüğümüz en önemli şey bu oldu bizim için. Bundan sonraki süreçte biyonik kulak dediğimiz işitme cihazını ameliyatla takacağız, her iki kulağına bunu taktığımız zaman çok iyi bir şekilde duyacak ve çok iyi bir şekilde konuşabilecek. Eskiden sağır dilsiz dediğimiz çocuklar artık normal bir erişkin gibi konuşabiliyorlar, duyuyorlar. Sara'ya da bundan sonra yapacağımız işlem bu olacak" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Yapılan tedaviler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden anne Güsun Afaş, "Kızımın ilk kez duyduğunu görmek çok anlatılamaz bir duygu. Çok sevindim, mutlu oldum. O duyguları anlatamam, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fatma'nın durumu biraz daha ağırdı, onda da çok mutlu olmuştum. Hiç beklemiyordum bizim için sürpriz gibi bir şey oldu. Çok düşük bir umudumuz vardı bizim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Çok da mutluyuz. Bu yolda bize yardım eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK'

Baba Fares Afaş ise anlatılmaz bir duygu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu çok büyük bir mutluluk, anlatılamaz bir duygu. Hayatım boyunca bu duyguyu anlatamam. Her şey tesadüf oldu. Mustafa ve Caner beylerin bizi sahilde görmesiyle tesadüfen karşılaştık. Bize yardım edeceklerini söylediler, daha sonra da bu duruma geldik. Çok mutluyuz. Bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ona uzun ömürler versin. Allah ondan razı olsun. Sara hem konuşacak hem duyacak inşallah en büyük mutluluk bu oldu bizim için. Böyle bir şeyin olacağın hiç beklemiyordum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."