Mersin Şehir Hastanesi'nden 'Lojyoner Hastalığı' açıklaması
|01 Ekim 2020 22:07
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MERSİN'de Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, hastanede ortaya çıkan 'Lejyoner Hastalığı' olarak bilinen 'Legionella Pneumophilla' mikroorganizması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, 2017'de gerçekleşen olayın ardından gerekli çalışmaların yapılarak dekontaminasyon işlemlerinin uygulandığını kaydetti.
Alınan tedbirler ve takipler neticesinde ilerleyen dönemlerde yapılan kontrollerde hastalığa yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirten Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, en son 2020 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan kontrollerde halk arasında lejyoner hastalığı olarak bilinen 'Legionella Pneumophilla' mikroorganizması tespit edilmediğini kaydetti. Aydınlı, "Türkiye?de Sağlık Bakanlığı yönetmeliği gereği tüm hastanelerde Enfeksiyon Kontrol Komitesi bulunmaktadır. Bu komiteler, hastanelerde gelişebilecek bu ve benzer enfeksiyon risklerini değerlendirerek gerekli çalışmaları periyodik olarak titizlikle yapar. Ayrıca Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik de mevcuttur. Bu yönetmelik çerçevesinde 23 Kasım 2017 tarihinde Mersin Şehir Hastanesinde 60 noktadan alınan numunelerden ikisi pozitif çıkmıştır. Bunun üzerine Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ilgili yönetmelik kapsamında çalışmalar yapmıştır. Bunun sonucunda yukarıda da belirtildiği gibi 2020 yılı içinde Ocak ve Temmuz aylarında alınan son numunelerde Legionella üremesi olmadığı tespit edilmiştir. Haberde bahsedildiği gibi hastane yönetiminin gerekli tedbirleri almadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamakta; Covid-19 pandemi döneminde yapılan bu tür asılsız haberler sahada canla başla görev yapan sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Bu tür asılsız haberler aynı zamanda vatandaşların kaygısının artmasına yol açmakta; kurumlara ve sağlık sistemine olan güveni de zedelemektedir" ifadesini kullandı.
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