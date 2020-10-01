4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|01 Ekim 2020 22:13
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Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Armutlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kars'ta bugün Arpaçay ilçesine bağlı Telek ve Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü karantinaya alınmıştı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay'ın Telek köyünün karantina altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kütahya
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çarşamba köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu duyuruldu.
Bu nedenle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Çarşamba köyümüz 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Aynı şekilde Çarşamba köyü yollara hafriyat dökülmek suretiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Hayme Ana Türbesi'nin karantina süresince ziyarete kapatılmasına karar verilmiştir." denildi.
Açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.
Adıyaman
Adıyaman'da 97 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 97 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Tunceli'
Tunceli'nin Pertek İlçesi'ne bağlı Konaklar Köyü, Koronovirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Pertek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birden fazla Covid-19 tanısı bulunması ve bunun yayılmasının önlenmesi amacıyla ilçemiz Konaklar Köyü 07/10/2020 tarihi saat 20:00'e kadar karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır" denildi.
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