Tapu işlemi için karantinadan çıktı Valiliğe girerken yakalandı
Karabük'te karantinada olması gerekirken, tapu işlemleri için Valiliğe gelen bir kişi HES uygulamasında yakalandı. 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen şahıs daha sonra yurda gönderildi.
|01 Ekim 2020 22:27
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Karabük'te karantinada olması gerekirken, tapu işlemleri için Valiliğe gelen bir kişi HES uygulamasında yakalandı. 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen şahıs daha sonra yurda gönderildi.
Türkiye genelinde resmi kurumlara girişlerde zorunlu hale getirilen HES uygulaması kapsamında tapu işlemleri için Karabük Valiliğine gelen Ramaza U. isimli şahsın girişte görevliler tarafından HES kodu sorgulamasında karantinada olduğu tespit edildi. Valilik girişinde gözaltına alınan şahsa kurullara uymayarak karantinadan çıktığı için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildikten sonra çağrılan ambulans ile yurda gönderildi.
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