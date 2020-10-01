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21 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.
 01 Ekim 2020 22:42
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21 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında 10 gün önce gözaltı kararı verilen 24 zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 21 ilde 44 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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