Görevden dönen tapu memuru kazada hayatını kaybetti
|01 Ekim 2020 23:24
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Denizli'nin Tavas ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesi, Karahisar mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efkan Zengin idaresindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı idaresindeki 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Çiyancı ile beraberindeki Celal Guru ve Mehmet İhsan Dağdeviren, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda araçtan çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan 61 yaşındaki Mehmet İhsan Dağdeviren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Dağdeviren ve beraberindekilerin, Denizli Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde görevli olduğu ve bir arazideki kadastro ölçümünden döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.
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