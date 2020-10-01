1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevden dönen tapu memuru kazada hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
 01 Ekim 2020 23:24
+Aa- Yazdır
Görevden dönen tapu memuru kazada hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesi, Karahisar mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efkan Zengin idaresindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı idaresindeki 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Çiyancı ile beraberindeki Celal Guru ve Mehmet İhsan Dağdeviren, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda araçtan çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan 61 yaşındaki Mehmet İhsan Dağdeviren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Dağdeviren ve beraberindekilerin, Denizli Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde görevli olduğu ve bir arazideki kadastro ölçümünden döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapu işlemi için karantinadan çıktı Valiliğe girerken yakalandı
01 Ekim 2020 22:27		 Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı
01 Ekim 2020 22:05
Prof. Dr. Yaşar'dan 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı
01 Ekim 2020 21:54		 'Urartuların sadık bekçisi' 58 yıllık görevini bırakıyor
01 Ekim 2020 21:38
'Camiler, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yer'
01 Ekim 2020 21:07		 Darülaceze'de kalan yaşlılar vefasızlıktan dertli
01 Ekim 2020 20:54
Demirci çırağı Emine baba mesleğini gururla sürdürüyor
01 Ekim 2020 20:51		 Dr. Demiray: Öğretmenler öğrencileri korumalı
01 Ekim 2020 20:41
'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'
01 Ekim 2020 20:32		 Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar
01 Ekim 2020 20:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:57 - Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı 6 kişi yaralandı23:45 - Tuğba'nın katili daha önce bir öğretmeni daha taciz etmiş23:44 - Kıraathane sahipleri polis memurunu bıçakladı23:39 - Jandarma personelini yaraladı sonra kaçmaya çalıştı23:37 - Galatasaray, Avrupa'ya veda etti23:32 - Pandemi döneminde Şehir Hastaneleri ilaç gibi geldi
23:28 - Koronayı yenen 24 itfaiye eri plazma bağışında bulundu23:24 - Görevden dönen tapu memuru kazada hayatını kaybetti23:22 - Gürcistan'da Türk tırları taşlanıyor23:20 - Sümela Manastırına ziyaretçi ilgisi sürüyor23:13 - Van'da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu23:03 - Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
23:02 - Jeofizik Mühendisi Arıkan: Beyaz kumlar aslında fosil22:42 - 21 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı22:39 - BM, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı tescil etti22:27 - Tapu işlemi için karantinadan çıktı Valiliğe girerken yakalandı22:13 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22:09 - Klinik açan sahte diş hekimi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamıraşı 1
03.10.2020 başakşehir vs göztepe maçı 1
35 çocuğa döner ısmarlayıp parasını ödemeden kaçan adam 3
michael frey 1
Ermenistan başbakanın TV de rezil rüsva olması 3
Çor 1
sokakta öpüşmeler arttığı için dolar artıyor 3
katmer 1
yüklenici 1
sözlüğün uçuşa geçmesi 2
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam