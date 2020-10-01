Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.
|01 Ekim 2020 23:37
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UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Daha önce Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyen sarı-kırmızılı takım bu kez istediğini alamadı. Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadeleden ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.
İlk yarısı 0-0 sonra eren müsabakanın ikinci yarısında İskoçya ekibi golleri bulan taraf oldu. 52'de Arfield, 59'da ise Tavernier sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 87'de Marcao'nun kaydettiği tek gol ise yeterli olmadı.
Rangers, Galatasaray'ı 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti.
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