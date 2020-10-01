1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.
 01 Ekim 2020 23:37
+Aa- Yazdır
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Daha önce Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyen sarı-kırmızılı takım bu kez istediğini alamadı. Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadeleden ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sonra eren müsabakanın ikinci yarısında İskoçya ekibi golleri bulan taraf oldu. 52'de Arfield, 59'da ise Tavernier sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 87'de Marcao'nun kaydettiği tek gol ise yeterli olmadı.

Rangers, Galatasaray'ı 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
29 Eylül 2020 23:07		 Milli takım hayaliyle günde 180 kilometre yol gidiyor
29 Eylül 2020 22:44
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
29 Eylül 2020 09:18		 Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı
28 Eylül 2020 09:36
Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı
27 Eylül 2020 21:05		 Son şampiyon golü de puanı da unuttu
25 Eylül 2020 22:36
3 hakemin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı
25 Eylül 2020 15:27		 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
24 Eylül 2020 22:55
Rıdvan Dilmen: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok
22 Eylül 2020 22:26		 Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
22 Eylül 2020 09:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:57 - Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı 6 kişi yaralandı23:45 - Tuğba'nın katili daha önce bir öğretmeni daha taciz etmiş23:44 - Kıraathane sahipleri polis memurunu bıçakladı23:39 - Jandarma personelini yaraladı sonra kaçmaya çalıştı23:37 - Galatasaray, Avrupa'ya veda etti23:32 - Pandemi döneminde Şehir Hastaneleri ilaç gibi geldi
23:28 - Koronayı yenen 24 itfaiye eri plazma bağışında bulundu23:24 - Görevden dönen tapu memuru kazada hayatını kaybetti23:22 - Gürcistan'da Türk tırları taşlanıyor23:20 - Sümela Manastırına ziyaretçi ilgisi sürüyor23:13 - Van'da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu23:03 - Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
23:02 - Jeofizik Mühendisi Arıkan: Beyaz kumlar aslında fosil22:42 - 21 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı22:39 - BM, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı tescil etti22:27 - Tapu işlemi için karantinadan çıktı Valiliğe girerken yakalandı22:13 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22:09 - Klinik açan sahte diş hekimi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2.8.ve 12.sınıflar için okulların açılması 1
endüstri bölgesi 1
düğür 3
koronavirüse inanmayan insan 1
bedelsiz ihracaat 1
love lockdown 1
bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak 2
dask 3
aym'nin çoklu başvurusunu reddetmesi 1
ceviz büyüklüğünde dolu yağması 4
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam