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Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı 6 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü Rus uyruklu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
|01 Ekim 2020 23:57
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü Rus uyruklu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki özel bir hastaneye ait Hakan Ö. idaresindeki 48 PP 520 plakalı ambulans, Baha Şıkman Caddesi'ndeki trafik ışıklarında, Mehmet K. yönetimindeki 48 ADY 259 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.
Kazada ambulans sürücüsü ile araçtaki bir sağlık personeli, Rus turistler Igor Shipov, Zhanna Cheredilina, Kirill Shipov ile diğer araçtaki Saliha Koşal yaralandı.
Kaza yerine çağrılan başka ambulanslara ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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