2 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
|02 Ekim 2020 00:01
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1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarının açıklanacağı basın toplantısına katılacak.
(İstanbul/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Roma)
2- AB Liderler Zirvesinin ikinci gün toplantıları yapılacak.
(Brüksel)
3- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.
(Bakü)
4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek.
- Gruplarda mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.
(Nyon/14.00)
2- Süper Lig'de sezonun 4. haftası MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/Gaziantep/20.00)
3- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
5- Hentbolda, Beşiktaş Aygaz'ın da mücadele edeceği EHF Erkekler Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde gerçekleştirilecek.
(Viyana/12.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesi Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00)
7- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 2. maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
(Podgorica/16.00)
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