Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü
|02 Ekim 2020 00:02
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Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Doğan'ın cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.
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