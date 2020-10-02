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Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi

Yalova Valiliği, 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle esnek çalışmanın iptal edildiğini belirtti.
 02 Ekim 2020 00:12
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Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi

31 Ağustos 2020 tarihinde esnek çalışmaya geçen Yalova Valisi Muammer Erol, tüm birimlere gönderdiği yazıda 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle esnek çalışmanın sona erdirileceğini duyurdu.

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Memurlar.Net
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