Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
Yalova Valiliği, 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle esnek çalışmanın iptal edildiğini belirtti.
|02 Ekim 2020 00:12
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