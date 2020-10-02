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Genelkurmay, memur adaylarını neden bu kadar süredir bekletiyor?

Genelkurmay Başkanlığı'nın 51 kişilik uzman personel alımına başvuran adaylar 1,5 yıldır bekliyor. Sonuçlar açıklanmayacaksa ilan iptal edilmeli ve adayların boş yere bekletilmemelidir
 02 Ekim 2020 09:05
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Genelkurmay, memur adaylarını neden bu kadar süredir bekletiyor?

Genelkurmay Başkanlığı, 51 uzman personel almak için ilana çıkmıştı.

Genelkurmay, ilanın yayınlanmasının ardından 27 Şubat ila 29 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruları almıştı.

24 Mayıs 2019'da adayların cep telefonlarına sonuçlar gönderildi. Mülakatların da Haziran ayı içinde olacağı bildirildi.

MÜLAKAT TARİHİ İPTAL EDİLDİ, ADAYLAR 1,5 YILDIR BEKLİYOR

31 Mayıs'da Genelkurmay'dan atılan başka bir bilgilendirme mesajında mülakatların iptal edildiği, ileri bir tarihte yapılacağı söylendi.

İlanın yayınlanmasının üstünden 1,5 yılı aşkın bir süre geçti. Bu kadar süre geçmesine rağmen mülakat tarihi dahi henüz belli değil.

Bir takipçimizin memurlar.net'e ilettiği mesaj şu şekilde olup, ilgilerin dikkatine sunuyoruz:

"Sayın Memurlarnet,
Linkini attığım konunun mağdurlarındanım. 1,5 senedir bizi bekletiyorlar.
Mülakat ertelendi dendi. Haber verilecek dendi. Bir daha haber alamadık.
En azından iptal oldu desinler de bekleyip durmayalım.
Veya süreci tamamlasınlar.
Hiçbir haber alamıyoruz. Haber yaparsanız belki sesimizi duyarlar. Teşekkürler. "
Memurlar.Net - Özel

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