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Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada 'mafya reklamı' yapan Baran Kejanlı, Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kejanlı, "halkı kanunlara uymamaya teşvik" suçundan tutuklandı.
 02 Ekim 2020 00:47
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Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı

Yerel seçimlerde Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için AKP'den aday adayı olan Kejanlı, TikTok'ta yayınladığı videoda, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söylemişti.

Kejanlı, "Çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı. Her türlü kardeşlerimin yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız" diye seslenmişti.

Gözaltına alınan Kejanlı, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kanunlara uymamaya teşvik" suçundan tutuklandı.
Memurlar.Net
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