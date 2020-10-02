Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
|02 Ekim 2020 01:11
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Milli Savunma Bakanlığından:
SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER STAJ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.
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