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Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
 02 Ekim 2020 01:52
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Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER STAJ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
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