1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Azerbaycan ordusu, bu gece bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı
 02 Ekim 2020 08:35
+Aa- Yazdır
Azerbaycan ordusu, bu gece bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.

Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.

İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan askerleri kaçmasın diye zincire vuruluyor
04 Ekim 2020 06:59		 Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı
04 Ekim 2020 06:32
Virüse yakalanan Trump'tan 'yakında döneceğim' mesajı
04 Ekim 2020 06:20		 Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
03 Ekim 2020 22:29
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı
03 Ekim 2020 21:40		 Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
03 Ekim 2020 20:15
Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
03 Ekim 2020 20:11		 İlham Aliyev: Madagiz işgalden kurtarıldı
03 Ekim 2020 18:49
Rusya'nın koronavirüs aşısının ilk sevkiyatı o ülkeye gitti
03 Ekim 2020 17:08		 Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
03 Ekim 2020 15:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:23 - Üniversiteliler gelmedi ama ders notları ayağına gidiyor08:14 - 13.6 milyon vatandaş siyasi parti üyesi08:04 - Filyasyon ekiplerinden iş göremezlik raporu07:48 - İkinci bağışıklık haritası 15 Ekim'de07:39 - Türk dünyasına yardım harekatı başlatıyoruz07:28 - 2 haftaya kadar yeni müjde
07:19 - Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor07:10 - Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım06:59 - Ermenistan askerleri kaçmasın diye zincire vuruluyor06:51 - Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?06:45 - İki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı06:32 - Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı
06:20 - Virüse yakalanan Trump'tan 'yakında döneceğim' mesajı00:02 - Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi00:00 - 4 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi23:56 - Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
23:45 - Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi
2 haftaya kadar yeni müjde
Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?
Ermenistan askerleri kaçmasın diye zincire vuruluyor
4 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım
Türk dünyasına yardım harekatı başlatıyoruz
İki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nane çayı 1
Bulik 1
Rayiç Bedel 1
Kamulaştırma 1
Cemaziyelevvel 2
Gayrı Sıhhi Müessese 1
winter is coming 2
ertem şener 1
kırılma anı 1
idare ve denetim müdürlüğü 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam