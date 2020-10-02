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Ankara ve Atina görüşmeler için hazır... 6 konu masada

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de başlayan gerilim son günlerde yerini 'ılımlı' bir havaya bırakırken, taraflar istikşafi görüşmeler için tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor. AB zirvesi sonrasında iki ülkenin bu görüşmelere başlayabileceği ifade ediliyor
 02 Ekim 2020 06:59
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Ankara ve Atina görüşmeler için hazır... 6 konu masada

Bu ayın ilk yarısında İstanbul'da yapılması beklenen görüşmelerde Yunan tarafı sadece "kıta sahanlığı" meselesinin gündeme geleceğini belirtti. Ankara ise sadece kıta sahanlığı veya deniz yetki alanları değil, karasuları, adaların silahlandırılması, hava sahası, kimliği belirsiz ada, adacık ve kayalıkların statüsü ile Batı Trakya Türkleri gibi tüm ihtilaflı konuların gündeme geleceğini ifade ediyor.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığını bildirdi.

Açıklamada, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır" denildi.

Selçuk Böke
Türkiye
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