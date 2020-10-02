Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde

Kovid-19 nedeniyle eğitimde yüz yüze kademeli geçişte yeni adımlar için gözler önümüzdeki hafta toplanacak kabinede olacak. 2, 8 ve 12. sınıfların da örgün öğretime dahil edilmesi ele alınacak. Salgın nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, yeni eğitim yılına 31 Ağustos'ta uzaktan, canlı derslerle başladı. Yüz yüze ilk ders zili de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 21 Eylül'de çaldı.

Okullar şimdi de alınan tedbirler çerçevesinde, kapılarını 2'nci, 8 ve 12'ler sınıflardaki öğrencilere de açmaya hazırlanıyor. Bu sınıflar için de öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

KABİNE KARAR VERECEK

5 Ekim tarihinde toplanacak kabine toplantısında 2'nci, 8 ve 12'ler sınıflar için Bilim Kurulunun aşamalı ve seyredilmiş önerisi görüşülecek ve son karar verilecek. Gelecek hafta, üç sınıftaki öğrencilerin ne zaman başlayacağının netleşeceği ifade ediliyor.

Okul yönetimleri, üç sınıfın hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Teneffüsler, okuldaki diğer sınıflarla denk gelmeyecek şekilde planlanacak.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı ve daha fazla gruba ayrılması ve her grubun okula birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak.

Okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı.

Yasemin Asan