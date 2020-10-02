Salgın çocukları olumsuz etkiliyor
|02 Ekim 2020 07:37
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Uzmanlar, salgın döneminin başlangıcından bugüne kadar geçen yedi aylık sürede rutinleri bozulan, okuldan uzak kalan birçok çocuğun 5-6 kilo aldığına ve önümüzdeki günlerde belirgin obezite artışının görüleceğine dikkat çekiyorlar.
Milliyet'ten Mert İnan'a konuşan; Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, şunları söyledi:
5-6 kilo aldılar
"Karantina günlerinde çocukların yaşamlarındaki en önemli değişiklik, okul günü neşesinden uzakta kalmak ve evlere tıkılmak oldu. Her dört çocuktan biri hareket etmiyor. Bu da ister istemez rutin fiziksel aktiviteden uzaklaşmaya, düzenli sor yapanların bu sporlara ara vermesine ve evde kalmanın sıkıntısı ile çok yemeye, özellikle de endüstriyel ürünlerin tüketiminde artmaya neden oldu. Birçok çocuğun bu dönemde ortalama 5-6 kilo aldığını görüyoruz. Tabii ev içinde kalmak kadar çevrim içi derslerin de etkisi ile çocukların ekran başında geçirdikleri süre çok arttı ve çocukların sosyal medya, özellikle de Instagram ile etkileşimleri en üst düzeye çıktı."
Hatun, şöyle konuştu: "Aileler çocuklarının gece geç saatlere kadar uyumadığını,
elektronik oyunlarda, dizilerde ya da sosyal medya platformlarında zaman geçirdiklerini,
ertesi gün geç kalktığına dair yakınıyorlar. Oysa 6-13 yaş grubunda önerilen
uyku süresinin 9-11 saat, 14-17 yaş arasında ise 8-10 saat olmalı.
Çocukların uyku ritimlerinin bozulması kadar, sabah zindelik sağlayan hormonların etkisini kaybettikten sonra güne başlamaları, gün boyu cansız, isteksiz bir halde günü geçirmeleri şeklinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor."
Obeziteye karşı 30 dakika spor
Yüksek kalorili beslenme ve hızlı kilo alımının, bazı çocuklarda erken ergenliğe neden olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Hatun, şöyle konuştu: "Yüksek kalorili beslenme ve hızlı kilo alımı ergenliği başlatan merkezleri uyarıyor. Son haftalardaki gözlemlerimiz bu araştırmaları doğruluyor. Bu beslenme modeli değişmediği sürece hastalıklardan kurtulamayız. Trans yağlar organizma açısından toksik ve hem karaciğer yağlanması, ateroskleroz ve obeziteye neden oluyor. Patates cipsi, çikolata, şekerli içecekler, doğada olmayan yüksek yağ ve yapay şeker içeriyor. Gıda ve sigara endüstrisi masum değil. Obeziteye karşı her gün 30 dakika spor, karbonhidrat ve trans yağlardan uzak durmak, özellikle akşam yemeklerinde porsiyonları kısmak önemli."
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