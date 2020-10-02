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ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalandı

Hope Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi. Test yaptıran Donald Trump ve eşi Melania'nın testi sonuçları da pozitif çıktı
 02 Ekim 2020 08:02
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ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalandı

Hope Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi. Test yaptıran Donald Trump ve eşi Melania'nın testi sonuçları da pozitif çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi.

Bunun ardından test yaptıran Başkan Trump ve eşi Melania Trump'ın da sonuçları pozitif çıktı.

Memurlar.Net
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