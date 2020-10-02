1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 milyon taşeron için ikinci bahar

Kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başladı. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olabilecekler
 02 Ekim 2020 08:20
+Aa- Yazdır
1 milyon taşeron için ikinci bahar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başladı. Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olma hakkı elde edecek. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek.

KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK

"Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi. Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

TOPLU SÖZLEŞMEYE DAHİL OLUYORLAR

Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı. Yerel idarelerde ise geçiş temmuzda başladı. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplu sözleşme uygulandı.

GERİYE DÖNÜK İNCELEME YAPILMAMALI

Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.

'GÜVENCELİ ESNEKLİĞE' DESTEK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışmayı değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dahil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı" dedi.

HAZAL ATEŞ
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başhekim açıkladı: 'Korona' başvuruları yüzde 50'den fazla düştü
02 Ekim 2020 10:27		 Prof. Dr. İlhan: Hastalığı en çok bu yaş gurubu bulaştırıyor
02 Ekim 2020 10:03
Gaziantep'te genç öğretmenden alkışlanacak hareket
02 Ekim 2020 09:57		 Şarkıcı Azerin canlı yayında tepki gösterdi: Ben Azerbaycan Türküyüm
02 Ekim 2020 09:30
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
02 Ekim 2020 08:55		 İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
02 Ekim 2020 07:54
Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
02 Ekim 2020 07:45		 Salgın çocukları olumsuz etkiliyor
02 Ekim 2020 07:37
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü
02 Ekim 2020 00:02		 Görevden dönen tapu memuru kazada hayatını kaybetti
01 Ekim 2020 23:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:31 - 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı10:27 - Başhekim açıkladı: 'Korona' başvuruları yüzde 50'den fazla düştü10:19 - Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı10:15 - MSB: Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:06 - OHAL Komisyonu, 3 ayda 2 bin dosya inceleyebildi
10:06 - STK ve meslek kuruluşlarındaki etkinliklere yasak geldi10:05 - Jandarma 634 zararlı siteye erişimi engelledi10:03 - Prof. Dr. İlhan: Hastalığı en çok bu yaş gurubu bulaştırıyor10:02 - Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı10:01 - Pınar Gültekin cinayetinde delil karartma tutuklaması10:00 - 2008 sonrası polis olanlar, 8 yıl görev yapıp isteğe bağlı iştirakçi olabilir mi?
09:58 - 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı09:57 - Gaziantep'te genç öğretmenden alkışlanacak hareket09:54 - Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu09:44 - Tapuda memurla tartıştı, odanın camlarını tekmeledi09:40 - DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı
09:38 - Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Kovid-19 temaslısı olan memurlara, aile hekimleri tarafından verilen raporlar 40 günlük süreye dahil mi?
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Staja alınmadığı baroya başkan oldu
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pide 2
Fikri Mülkiyet Hakları 1
EKMEK 2
Günyüzü 1
lobicilik 3
bedelsiz ihracaat 1
avan proje 1
Elmyra Duff 1
01.10.2020 rio ave vs milan maçı 1
pakize suda 2
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam