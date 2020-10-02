Ünlü otelden, eski iki üst düzey yöneticiye dava

Dedeman Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın vefatı ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de kızı Banu Dedeman üstlenmişti. Edinilen bilgiye göre, Banu Dedeman göreve gelmesi ardından şirket içerisinde geniş çaplı bir denetim başlattı.

Bu denetim sonucu şirketin iki üst düzey yöneticisinin usulsüzlüklerini tespit etti. Sözleşmeleri feshedilen iki yönetici hakkında şirket avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Başsavcılıkça soruşturma başlatıldı.

3 AYRI SUÇ

Yapılan tahkikat ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dedeman Turizm A.Ş. eski Genel Müdürü Emrullah A. ve Dedeman Otelleri İstanbul eski Müdürü Tunay E. hakkında 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak', 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından iddianame düzenlendi.

ŞİRKETİ BORÇLANDIRDILAR

Hazırlanan iddianamede, Avukat Rezan Epözdemir tarafından savcılığa sunulan dilekçeye yer verildi. Şüpheliler Tunay E. ve Emrullah A.'nın MRB Turizm ve Otelcilik, Dedeman Gümbet ve Dedeman Turizm şirketleri adına onlarca sözleşmeye imza attıkları belirlendi. Şüphelilerin bu imzalarla müvekkil şirketi tasarruf ve sorumluluk altına sokarak borçlandırdıkları kaydedildi. Şirket adına sözleşme ve başkaca teklifler olmaksızın bir firmaya usulüne uygun olmayan satın alma işlemleri gerçekleştirdikleri belirtildi.

ZARARA UĞRATTILAR İDDİASI

Şüpheli yöneticilerle irtibatlı bir şirketçe, holdinge 44 adet fatura kesildiği, bahse konu faturaların seri ve sıra numarasının 7 adet fatura hariç olmak üzere birbirini takip ettiği, söz konusu firmanın yalnızca bu hizmetler için kurdurulduğu kaydedildi. Söz konusu yöneticilerin firmayı zarara uğratarak menfaat temin ettikleri ileri sürüldü.

RAKİP ŞİRKETLERE.

Emrullah A.'nın çalıştıkları şirketin ticari sırları niteliğindeki bilgileri şirketi rakibi olan otel gruplarına çalışanlara, eşinin arkadaşlarıyla ve başkaca üçüncü şahıslarla paylaştığı iddia edildi. Şüpheli Tunay E.'nin ise şirket Yönetim Kurulu bildirisi ve otelin yangın merdiveninin yapımı ile ilgili bilgileri eşiyle paylaştığı ifade edildi. İddianamede, Tunay E.'nin kendisine otelde bir oda tahsis ettiği ve arızada gösterttiği odayı kimseye de kullandırtmadığı ileri sürüldü.

Şüpheliler ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savcılıkça hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ