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Vekillerin tepkisine rağmen Koray Aydın yerini korudu

İYİ Parti'de dün 'A Takımı' ve Meclis grup yönetimi belirlendi. Kurultayda yaşanan liste krizinin odağındaki isim Teşkilat Başkanı Koray Aydın, muhalif vekillerin 'görev verilmesin' talebine rağmen Başkanlık Divanı'ndaki yerini korudu
 02 Ekim 2020 08:43
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Vekillerin tepkisine rağmen Koray Aydın yerini korudu

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre; İYİ Parti'de dün 'A Takımı' ve Meclis grup yönetimi belirlendi. Kurultayda yaşanan liste krizinin odağındaki isim Teşkilat Başkanı Koray Aydın, muhalif vekillerin 'görev verilmesin' talebine rağmen Başkanlık Divanı'ndaki yerini korudu.

OYLAMAYA KATILMADILAR

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı ve TBMM grubunun yeni yönetimi belirlenirken, kurultaydaki 'oy verilmeyecekler' listesinde adı olanlar da dahil yaklaşık 15 milletvekili oylamaya katılmadı. İsmail Tatlıoğlu grup başkanı seçilirken, Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu'nun Grup Başkanvekililiği görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Muhalif vekiller yayınladıkları bildiride ise istifa iddialarını yalanladılar ve isim vermeden Koray Aydın'a yüklendiler: "Kongremizde yapılan ve partimize verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin Partimiz içindeki konumlarının akıbeti hususunda da ciddi endişelerimiz mevcuttur."

Kapalı grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener partisi içindeki liste tartışmaları konusunda "Derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik. İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

SÖZCÜLÜK RAFA KALKTI

Genel İdare Kurulu toplantısı sonucunda Yavuz Ağıralioğlu'nun yürüttüğü Parti Sözcülüğü rafa kalktı. Liste tartışmalarının odağındaki isim olan Teşkilat Başkanı Koray Aydın ise Akşener ile görüşen muhalif milletvekillerinin 'Görev verilmesin' talebine rağmen yerini korudu. Muhalif vekillerin bu karar sonrası nasıl bir adım atacakları merak ediliyor.
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