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Staja alınmadığı baroya başkan oldu

İstanbul Barosu'nun, başörtüsünü gerekçe gösterip staj ruhsatı vermediği avukat Gönül Yıldız, İstanbul 2 No'lu Baro'nun başkanı oldu
 02 Ekim 2020 09:15
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Staja alınmadığı baroya başkan oldu

Gönül Yıldız, eğitimini tamamlayınca İstanbul Barosu'nda staja başlamıştı. Ancak başörtülü ruhsat vermeyeceklerini söylediklerinden başka baroya nakil almak zorunda kalmıştı. Seminere başörtülü girdiği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulmuş, icra müdürlüklerinde avukat olarak çalışmasına müdahale edilmişti.

İstanbul Barosu; seminerlere başörtülü girdiği gerekçesiyle Yıldız'ı ihraçla tehdit etti. Baro yetkilileri derse başörtülü girdiği gerekçesiyle hakkında tutanak tuttu. İcra müdürlüklerinde avukatlık mesleğini sürdürmek zorunda kaldı. İcra dairesinde dosya incelemesi yapmasına müsaade edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

KAPISINDAN ALMADILAR

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, İstanbul Barosu'na "Başörtülüler giremez" yazılı afiş asıldı. Durakoğlu; 15 Aralık 2011 tarihinde yaptığı açıklamada "Bizim türbana ilişkin bakış açımızı belirleyen tek unsur, cübbeyle türbanın bir arada olmayacağıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 30 Eylül 2013'te kamudaki uygulanan başörtü yasağını tamamen kaldırdı. 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenlendi. Başörtüsü yasağından dolayı İstanbul Barosu'nda staj başvurusu kabul edilmeyen Yıldız; İstanbul'un 2'nci Türkiye'nin 81'inci barosunun başkanı oldu.

SORUNLARI AŞACAĞIZ

SABAH'a konuşan Yıldız "İki binli yılların başında İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği CMK seminerine katıldım. Seminer Taksim'de bir otelde yapılıyordu. Derse girdiğim ortamda herkesin içerisinde ben başörtü ile derse girdim diye İstanbul Barosu yetkilileri meslekten ihraç tehdidi ile her gün hakkımda tutanak tuttu ve seminer sonunda 'Bir daha seminerlere başörtülü katılmamam' yönünde karar alıp bana tebliğ ettiler. Meslektaşların yaşadığı birçok probleme ilişkin güzel projelerle yola çıkıyoruz. Niyetimiz salih sonuçlarının da güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

CHP BAŞVURDU AYM REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi çoklu baro sistemini Anayasaya uygun buldu. AYM Genel Kurulu, CHP'nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini reddetti. Kararda düzenlemenin Anayasaya uygun olduğuna yer verildi.

BARIŞ SAVAŞ
Sabah
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