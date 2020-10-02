Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7710 liradan, avro 9,1100 liradan güne başladı
|02 Ekim 2020 09:05
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,7710 liradan, avro 9,1100 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7700 liradan alınan dolar, 7,7710 liradan satılıyor. 9,1090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1100 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1160 lira olmuştu.
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