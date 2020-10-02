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Ortaokulda yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki kız öğrencinin, öğle arasında sınıfta arkadaşlarıyla oynadığı esnada 3. katın penceresinden aşağıya atladığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
 02 Ekim 2020 09:20
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Sarıyer'de bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki kız öğrencinin, öğle arasında sınıfta arkadaşlarıyla oynadığı esnada 3. katın penceresinden aşağıya atladığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan kızın topallayarak yürüdüğü, sol koluna platin ve sol ayak bileğine yürüyebilmesi için özel bir aparat takıldığı öğrenildi. Aile olayla ilgili ise, pandemi nedeniyle davanın görülemediğini ve okul müdürüne de soruşturma açılması izni verilmediği iddia edildi.

Sarıyer Tarabya'daki Fahrettin Aslan Ortaokulu'nda geçtiğimiz 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 12.50 sıralarında meydana gelen olayda 8. sınıfta öğrenim gören kaynaştırma öğrencisi 12 yaşındaki Elif Koşucu için ailesi, 4 yıl önce öğrenim görmeye başladığı okulun yönetiminden "dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü" sorunları olması nedeniyle rehberlik desteği verilmesini istemişti. Süreç içerisinde okul yönetimi, arkadaşlarıyla sorun yaşayan küçük kızın sadece sınıfını değiştirmişti.

Platin ve bileklik aparatıyla topallayarak yürüyebiliyor

Öğrenim görmeye devam eden Koşucu, olay günü iddiaya göre öğle arasında arkadaşlarıyla sınıfta oyun oynamaya başlamış, bir süre sonra da henüz bilinmeyen bir nedenle 3. katın penceresinden aşağıya atlamıştı. Metrelerce yükseklikten aşağıya atlayan Koşucu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, kızı fark eden okul çalışanının ihbarı üzerine Elif Koşucu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada ilk tedavisi yapılan küçük kızın sol bacak ve kolu ile kalça ve kuyruk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiş ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 9 ay geçen olayın sonrasında Elif Koşucu'nun düşmeye bağlı olarak topallayarak yürüyebildiği, sol koluna platin takıldığı ve sol ayak bilekliğine de yürüyebilmesi için özel bir apart takıldığı öğrenildi.

Küçük kız aşağıya atladığı anlar kamerada

Öte yandan 12 yaşındaki Elif Koşucu'nun 3. katın penceresinden atladığı anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okulun öğrencileri pencereye bakarak el kol hareketleri yapıyor. Öğrencilerin ikisi aşağıdan ayrıldıktan sonra pencereden iki bacağın dışarıya uzandığı görülüyor. Kısa bir süre sonra bacaklar içeriye doğru çekiliyor. Bir süre sonra tekrar cama çıkan kız aşağıya atlıyor. Kızın atladığını gören bahçedeki öğrenciler koşarak yanına iniyor.

Aile davanın bir an önce görülmesini istiyor

Öte yandan aile, olaydan sonra açılan davanın pandemi nedeniyle görülemediğini ve okul müdürü hakkında da soruşturma açma izni verilmediğini iddia etti. Olay nedeniyle ise Elif Koşucu'nun öğrenim gördüğü okuldan alınarak Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kaydının yapıldığı ve Çocuk Gelişimi Bölümünü seçtiği ancak henüz onaylanmadığı belirtildi. Koşucu'nun dedesi Mustafa Kahya, adalet istediğini ifade ederek davanın bir an önce görülmesini istediğini söyledi. Olayla ilgili avukatın ise Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili yazı yazdığı ve cevap beklediği bilgisine ulaşıldı.

"3. kattan düştü, itildi ya da atladı"

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Elif Koşucu'nun dedesi Mustafa Kahya, "8. sınıf öğrencisi torunum okulun 3. katındaki pencereden düşerek yaralandı. Yaralanma sonucu kol ve bacaklar ile kürek kemiğinden kırıklar tespit edildi. Şu andan itibaren hastanede tedavi görmektedir. Biz okulla ilgili birkaç sıkıntı yaşadık. Çocuğumuz kaynaştırma öğrencisi olmasından dolayı rehberlik desteği alması konusunda zaten elimizde raporlarımız mevcuttur. Buna rağmen okul yönetimi ve rehberlik öğretmenleriyle sıkıntılar yaşadık. BİMER'e de şikayette bulunduk. Biz bunları yaptığımızda yönetim bize, 'çocuğunuzu alın başka okula götürün' teklifinde bulundular. Torunumun bu süreçte sınıfı değiştirildi, başka sorunlu bir çocuk tarafından darp ve taciz edildi. Hatta demirle kolu kırıldı ancak okul yönetimi biz hallettik deyince biz de çocuktur diyerek şikayette bulunmadık. Bu olay bağıra bağıra geliyorum dedi. 3. kattan düştü, itildi ya da atladı bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Polis bunu araştırıyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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