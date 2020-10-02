Şarkıcı Azerin canlı yayında tepki gösterdi: Ben Azerbaycan Türküyüm
CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında sanatçı Azerin, canlı yayında kendisinin Azeri sanatçı olarak tanıtılmasına tepki gösterdi.
|02 Ekim 2020 09:30
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Azerin, "Ben Azeri Sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm" dedi.
CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında bu hafta, Azerbaycan Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar konuşuldu.Ahmet Hakan'ın sunduğu programın bu haftaki konukları, Hakan Bayrakçı, Mehmet Metiner, Nazif Okumuş ve Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile bilinen Azerin oldu.
Programa video konferans yöntemi ile katılan Azerin'in kendisini Azeri sanatçı olarak tanıtan Azerin'in sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ekranda Azeri sanatçı olarak tanıtılmasına tepki gösteren Azerin, "İsmimin altında Azeri Sanatçı diye bir yazı gördüm. Ben Azeri Sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm. Bana Azerbaycanlı diyebilirsiniz. Ama Azeri demeyin bana" dedi.
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