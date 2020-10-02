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DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı

Adaylar internet aracılığıyla tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek
 02 Ekim 2020 09:40
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DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihlerinin alınma sürecinin bugün sona ereceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, DGS için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı
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