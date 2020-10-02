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Gaziantep'te genç öğretmenden alkışlanacak hareket

Gaziantep'te Müzik Öğretmeni Botan Erekli, evinde tablet ve televizyon olmadığı için dersleri takip edemediğini öğrendiği, öğrencisine düğünde takılan altınlarını satarak televizyon aldı.
 02 Ekim 2020 09:57
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Gaziantep'te genç öğretmenden alkışlanacak hareket

Gaziantep'te Beykent Mahallesi bulunan Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Botan Erekli, okulunda eğitim gören bir öğrencisinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle evlerinde tablet ve televizyon olmadığı için EBA ders programını izleyemediğini tespit etti.

GENÇ ÖĞRETMEN, DURUMU OLMAYAN ÖĞRENCİSİ İÇİN DÜĞÜNDE TAKILAN ALTININI BOZDURDU

Öğrencisinin ailesiyle iletişime geçen genç öğretmen Erekli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek' sözlerinden yola çıkarak eşiyle konuştuktan sonra öğrencisine bir televizyon almaya karar verdi.

Yeni evli öğretmen Erekli düğünde takılan altınların bir kısmını eşiyle birlikte bozdurarak, öğrencisine derslerini takip edebilmesi için televizyon aldı. Televizyonu hediye eden öğretmen Erekli'nin öğrencisinin yanı sıra evde okul çağındaki diğer 4 kardeşi de eğitimlerine devam ediyor.

"ÖĞRENCİMİN GERİ KALMASINA GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Yaklaşık bir ay önce evlendiğini ve aileye yardımcı olmak için altınlarının bir kısmını bozdurduğunu ifade eden Botan Erekli, şöyle konuştu:

"Velilerimi her gün arayıp öğrencilerin canlı derslere katılım sağlamalarını istiyorum. Bir öğrencimin babasını aradığımda evde tablet ve bilgisayar olmadığını öğrenince; 'televizyondan takip edebilirsiniz' dediğimde evlerinde televizyonlarının da bulunmadığını söyledi. Ben bu duruma çok üzüldüm. Öğrencimin derslerden geri kalmasına gönlüm razı olmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek' sözleriyle hareket ederek eşime böyle bir durum olduğunu anlattım. O da bana destek çıkarak hemen altınları bozdurup televizyonu almam gerektiğini söyledi. Biz de okuldaki hocalarımızla televizyonu alıp aileye götürdük. Aile bizim ısrarlarımızla hediyeyi kabul etti. Çocuklar televizyonu gördüklerinde çok mutlu oldular. Şu anda öğrencim derslere katılıyor. Bu durumdan biz de çok mutluyuz."
DHA
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