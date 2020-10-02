1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pınar Gültekin cinayetinde delil karartma tutuklaması

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı
 02 Ekim 2020 10:01
+Aa- Yazdır
Pınar Gültekin cinayetinde delil karartma tutuklaması

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabul etmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapuda memurla tartıştı, odanın camlarını tekmeledi
02 Ekim 2020 09:44		 Market çalışanı kadını öldüren zanlı yaşamını yitirdi
02 Ekim 2020 09:36
Ortaokulda yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
02 Ekim 2020 09:20		 Ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını: 18 gözaltı
02 Ekim 2020 09:16
Emsal dava! Bu sözler cinsel taciz sayıldı
02 Ekim 2020 09:11		 Ünlü otelden, eski iki üst düzey yöneticiye dava
02 Ekim 2020 08:29
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
02 Ekim 2020 08:10		 Cemal Kaşıkçı cinayetinde tüyler ürpertici detaylar
02 Ekim 2020 07:29
Ruhsatsız tüfek satmadı diye esnafı ailesinin yanında kurşunladılar
02 Ekim 2020 06:49		 Hastanenin kompresör odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
02 Ekim 2020 06:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası10:34 - KKK'da Uzman Erbaşların tayin sonuçları açıklandı10:31 - 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı10:27 - Başhekim açıkladı: 'Korona' başvuruları yüzde 50'den fazla düştü10:19 - Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı10:15 - MSB: Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:06 - OHAL Komisyonu, 3 ayda 2 bin dosya inceleyebildi10:06 - STK ve meslek kuruluşlarındaki etkinliklere yasak geldi10:05 - Jandarma 634 zararlı siteye erişimi engelledi10:03 - Prof. Dr. İlhan: Hastalığı en çok bu yaş gurubu bulaştırıyor10:02 - Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
10:01 - Pınar Gültekin cinayetinde delil karartma tutuklaması10:00 - 2008 sonrası polis olanlar, 8 yıl görev yapıp isteğe bağlı iştirakçi olabilir mi?09:58 - 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı09:57 - Gaziantep'te genç öğretmenden alkışlanacak hareket09:54 - Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu
09:44 - Tapuda memurla tartıştı, odanın camlarını tekmeledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Kovid-19 temaslısı olan memurlara, aile hekimleri tarafından verilen raporlar 40 günlük süreye dahil mi?
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Staja alınmadığı baroya başkan oldu
STK ve meslek kuruluşlarındaki etkinliklere yasak geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kotit 1
bulgur 2
kaç ereğli var 1
ÇED raporu 3
Hap diye 1
bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak 2
michael frey 1
vergi muafiyeti 1
eximbank 2
pide 2
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam