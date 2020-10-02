Jandarma 634 zararlı siteye erişimi engelledi
Jandarma Genel Komutanlığı, eylül ayında 634 zararlı sitenin erişiminin engellendiğini bildirdi
|02 Ekim 2020 10:05
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Jandarma Genel Komutanlığı, eylül ayında 634 zararlı sitenin erişiminin engellendiğini bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 1-30 Eylül'de yapılan açık kaynak araştırmalarında, 168 oltalama, 100 fuhuş ve 366 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 634 sitenin erişiminin engellenmesinin sağlandığı belirtildi.
#Jandarma Genel Komutanlığı #Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan açık kaynak araştırmalarında;T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 2, 2020
✔️168 oltalama,
✔️100 fuhuş ve
✔️366 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 634 sitenin erişiminin engellenmesi sağlanmıştır. pic.twitter.com/FxPd5HO852
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