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OHAL Komisyonu, 3 ayda 2 bin dosya inceleyebildi

OHAL Komisyonu, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada 18 bin dosya kaldığını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre geçen süre içinde için 2 bin dosya incelenmiştir. Kalan dosya sayısı 16 bin 50'dir.
 02 Ekim 2020 10:06
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OHAL Komisyonu, 3 ayda 2 bin dosya inceleyebildi

Memurlar.net'te, 29 Eylül'de yayımlanan haberde, OHAL Komisyonunun, 3 Temmuz'dan bu yana rapor açıklamadığına dikkat çekilmişti. Komisyon, 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle, yeni raporu açıklamıştır. Rapordaki verilere göre Komisyonun rapor inceleme hızı düşmüştür. Komisyon, pandemi öncesinde her ay ortalama 5-6 bin dosyanın incelemesini tamamlayabilmekteydi. Ancak son açıklanan rapora göre 3 Temmuz'dan bu yana sadece 2 bin dosya karara bağlanmıştır.

İŞTE OHAL KOMİSYONUN YENİ RAPORU

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 300 başvurudan 110 bin 250'sini sonuçlandırdı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 300 müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugüne kadar 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı.

Başvuruların 97 bin 570'ini reddeden ve 12 bin 680'ini ise kabul eden Komisyonda, 16 bin 50 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren geçen 33 aylık sürede başvuruların yüzde 87'sini sonuçlandırmış oldu.

Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren Komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 60 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

- Yargı kararları takip ediliyor

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili gerekçeli karar veriyor.

Komisyon, incelemelerini terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor.

Komisyon, yargı mercilerinin verdiği kararları da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor.
Anadolu Ajansı
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