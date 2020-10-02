1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 1.138,91 puandan başladı
 02 Ekim 2020 10:09
+Aa- Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 1.138,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,60 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 1.138,91 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını ifade etti.

Vadeli işlemlerde ABD endekslerinin yüzde 2'ye yakın değer kaybettiğini dile getiren analistler, artan tedirginlikle petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının gerilediğini, altının ons fiyatının ise yükseldiğini bildirdi.

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin piyasaların gündemini meşgul edeceğini kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler ve devam eden Avrupa Birliği liderler zirvesinin de takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar güne yükselişle başladı
02 Ekim 2020 09:05		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
01 Ekim 2020 18:34
Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Ekim 2020 17:37		 Döviz fiyatlarında son durum...
01 Ekim 2020 17:28
Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi
01 Ekim 2020 16:57		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
01 Ekim 2020 13:09
Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Ekim 2020 12:50		 Gün ortasında döviz fiyatları
01 Ekim 2020 12:07
Borsa güne yükselişle başladı
01 Ekim 2020 10:07		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
30 Eylül 2020 18:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası10:34 - KKK'da Uzman Erbaşların tayin sonuçları açıklandı10:31 - 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı10:27 - Başhekim açıkladı: 'Korona' başvuruları yüzde 50'den fazla düştü10:19 - Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı10:15 - MSB: Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:06 - OHAL Komisyonu, 3 ayda 2 bin dosya inceleyebildi10:06 - STK ve meslek kuruluşlarındaki etkinliklere yasak geldi10:05 - Jandarma 634 zararlı siteye erişimi engelledi10:03 - Prof. Dr. İlhan: Hastalığı en çok bu yaş gurubu bulaştırıyor10:02 - Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
10:01 - Pınar Gültekin cinayetinde delil karartma tutuklaması10:00 - 2008 sonrası polis olanlar, 8 yıl görev yapıp isteğe bağlı iştirakçi olabilir mi?09:58 - 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı09:57 - Gaziantep'te genç öğretmenden alkışlanacak hareket09:54 - Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu
09:44 - Tapuda memurla tartıştı, odanın camlarını tekmeledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Kovid-19 temaslısı olan memurlara, aile hekimleri tarafından verilen raporlar 40 günlük süreye dahil mi?
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Staja alınmadığı baroya başkan oldu
STK ve meslek kuruluşlarındaki etkinliklere yasak geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akreditasyon 1
01.10.2020 elektriğe gelen zam 2
forum editörlerine özel 5
EKMEK 2
pakize suda 1
02.10.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 1
papiss cisse 5
Sünbülzade Vehbi 2
pardon 1
ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalandı 5
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam