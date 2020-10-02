KKK'da Uzman Erbaşların tayin sonuçları açıklandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Erbaşların Eylül ayı mazeret ve özel tayinleri açıklandı.
|02 Ekim 2020 10:34
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Erbaşların Eylül ayı mazeret ve özel tayinleri açıklandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan askeri personelin beklediği tayin sonuçları açıklandı. Tayin sonuçlarına ulaşmak isteyen KKK personeli, sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurum içi sistemi üzerinden personel giriş sayfasına tıklayarak öğrenebilecek.
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