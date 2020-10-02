Koronaya inat maskesiz mesafesiz asker eğlencesi
|02 Ekim 2020 10:39
|+Aa- Yazdır
Tüm yasak ve uyarılara rağmen Antalya'da bir grup genç alt geçitte maskesiz sosyal mesafesiz asker uğurlaması yaptı.
Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre önce İçişleri Bakanlığı, pandemiyi kontrol edebilmek için asker eğlenceleri, konvoy ve sokak düğünlerine kısıtlama getirmişti. Bu kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup genç otogar alt geçidinde araçlarını durdurup kısa süreli asker eğlencesi yaptı. Maskesi olmayan gençler askere gidecek genci defalarca havaya attı. Sosyal mesafenin de ihlal edildiği eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerin eğlencesine diğer sürücüler de klakson çalarak destek verdi. Alt geçitte trafiği kapatıp bir süre eğlenen gençler daha sonra otogara doğru yollarına devam etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı
02 Ekim 2020 12:28
|6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
02 Ekim 2020 11:59
|Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı
02 Ekim 2020 11:56
|Üniversiteler gelmediği için kiralar düşmüştü, kuaförler de endişeli
02 Ekim 2020 11:06
|İBB'den 'HES kodu' açıklaması: Çalışmalara başlandı
02 Ekim 2020 10:57
|14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı
02 Ekim 2020 09:58
|Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor
02 Ekim 2020 09:38
|Gürcistan'da Türk tırları taşlanıyor
01 Ekim 2020 23:22
|Sümela Manastırına ziyaretçi ilgisi sürüyor
01 Ekim 2020 23:20
|Van'da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu
01 Ekim 2020 23:13