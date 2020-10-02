1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronaya inat maskesiz mesafesiz asker eğlencesi

Tüm yasak ve uyarılara rağmen Antalya'da bir grup genç alt geçitte maskesiz sosyal mesafesiz asker uğurlaması yaptı
 02 Ekim 2020 10:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tüm yasak ve uyarılara rağmen Antalya'da bir grup genç alt geçitte maskesiz sosyal mesafesiz asker uğurlaması yaptı.

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre önce İçişleri Bakanlığı, pandemiyi kontrol edebilmek için asker eğlenceleri, konvoy ve sokak düğünlerine kısıtlama getirmişti. Bu kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup genç otogar alt geçidinde araçlarını durdurup kısa süreli asker eğlencesi yaptı. Maskesi olmayan gençler askere gidecek genci defalarca havaya attı. Sosyal mesafenin de ihlal edildiği eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerin eğlencesine diğer sürücüler de klakson çalarak destek verdi. Alt geçitte trafiği kapatıp bir süre eğlenen gençler daha sonra otogara doğru yollarına devam etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı
02 Ekim 2020 12:28		 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
02 Ekim 2020 11:59
Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı
02 Ekim 2020 11:56		 Üniversiteler gelmediği için kiralar düşmüştü, kuaförler de endişeli
02 Ekim 2020 11:06
İBB'den 'HES kodu' açıklaması: Çalışmalara başlandı
02 Ekim 2020 10:57		 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı
02 Ekim 2020 09:58
Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor
02 Ekim 2020 09:38		 Gürcistan'da Türk tırları taşlanıyor
01 Ekim 2020 23:22
Sümela Manastırına ziyaretçi ilgisi sürüyor
01 Ekim 2020 23:20		 Van'da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu
01 Ekim 2020 23:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadının yargılandığı davada karar12:33 - Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı12:31 - Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı12:28 - Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı12:26 - Gün ortasında döviz fiyatları12:22 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
12:17 - Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor12:12 - Bakan Soylu açıkladı: E-imza da kimliklere yüklenecek12:09 - Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak12:08 - YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri11:59 - 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi11:56 - Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı
11:56 - YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı11:54 - Eylül'de 12'si arananlar listesinde 171 terörist etkisiz hale getirildi11:51 - 'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'11:44 - Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti11:39 - 2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
11:37 - Aynı mahalleden 12 kişi korona virüsten öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibo şov 2
basit faiz 1
Fikri Mülkiyet Hakları 1
hamıraşı 1
arge 2
çin malı aşı 4
04.10.2020 beşiktaş vs gençlerbirliği maçı 1
tbmm şeref kapısı'na erdoğan posterinin asılması 1
ulusal çıkarları koruyoruz 2
2020 nba final serisi 1
SON İLANLAR
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam