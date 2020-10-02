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Benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
 02 Ekim 2020 10:40
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Benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

EPGİS söz konusu indirimi akşam saatlerinde açıklayacak.
Memurlar.Net
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