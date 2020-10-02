Emniyet, önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçlarını açıkladı
|02 Ekim 2020 10:40
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Emniyet, önemli kişileri koruma kursuna Komiser, Komiser Yardımcısı ve Polis memuru olmak üzere 518 personelin hak kazandığını bildirdi.
Ocak ayı içerisinde Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü kurulmuştu.
2020 yılı Mart ayı içerisinde Ankara'da yapılan mülakatlara, ön şartlara uygunluk gösteren 1500 personel çağrılmıştı.
Koruma hizmetlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yapılabilmesi, yeknesaklığın sağlanması, kaliteli bir koruma hizmetinin nitelikli personel ile verilebilmesi ve görevle ilgili aidiyet duygusunun her zaman üst seviyede tutulmasını sağlayabilmek amacıyla 500 personelin bu kursu alarak branşlaşma hedeflenmişti.
Mülakat aşamasını aylar önce tamamlayan personelden 518' i açıklanan listelerle beraber koruma hizmetleri kursunu almaya hak kazandı.
Eğitimler 26 Ekim 2020 - 1 Ocak 2021 arasında Elmadağ Pomem'de verilecek.
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