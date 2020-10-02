1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 477 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3.166 liradan satılıyor
 02 Ekim 2020 10:48
+Aa- Yazdır
Gram altın 477 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 476,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 474,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 476,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.166 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.889-1.918 dolar bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 1.911 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons altının bundan sonraki seyri açısından önemini koruduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, pakete ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin de gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gün ortasında döviz fiyatları
02 Ekim 2020 12:26		 Borsa güne düşüşle başladı
02 Ekim 2020 10:09
Borsa, günü düşüşle tamamladı
01 Ekim 2020 18:34		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Ekim 2020 17:37
Döviz fiyatlarında son durum...
01 Ekim 2020 17:28		 Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi
01 Ekim 2020 16:57
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
01 Ekim 2020 13:09		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Ekim 2020 12:50
Gün ortasında döviz fiyatları
01 Ekim 2020 12:07		 Borsa güne yükselişle başladı
01 Ekim 2020 10:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadının yargılandığı davada karar12:33 - Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı12:31 - Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı12:28 - Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı12:26 - Gün ortasında döviz fiyatları12:22 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
12:17 - Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor12:12 - Bakan Soylu açıkladı: E-imza da kimliklere yüklenecek12:09 - Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak12:08 - YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri11:59 - 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi11:56 - Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı
11:56 - YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı11:54 - Eylül'de 12'si arananlar listesinde 171 terörist etkisiz hale getirildi11:51 - 'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'11:44 - Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti11:39 - 2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
11:37 - Aynı mahalleden 12 kişi korona virüsten öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüklenici 1
sevda tepesi 3
leasing 4
01.10.2020 elektriğe gelen zam 2
rusya'da okulların 2 hafta tatil edilmesi 1
forum yerine sözlükte yazmak 3
şepit 2
Krubera 1
etil alkolun internetten satışının yasaklanması 2
bedelsiz ihracaat 1
SON İLANLAR
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam