Tarım'da neden büyük projelerden vazgeçildi?

Tarım "oluruna" bırakılarak yönetilebilir mi? Tarımı oluruna bırakmak; zamanı, imkanları ve enerjiyi israf etmek değimlidir? "Popülerlik" tarıma ne kadar yakışıyor? Sorunlar popülarite ile çözülür mü? Tarımda "ana konular"ın uzman müdahalesinden başka şansı var mı?

Tarımda sorunlar çoğalınca ormanı, ormanda sorunlar çoğalınca tarımı gündem etmek; bir strateji midir?

Bir işi oluruna bırakmak demek; bir yönüyle eldeki imkan ve yetkileri, yerine, zamanına ve şartlara uygun kullanmamak demektir. Bu da amaçsızlığın göstergesidir. Sorumluluk getiren konumlar için bu durum sonuç getirmeyen bir anlayıştır. Bu anlayış ve davranış biçimi kaynakları, zamanı ve enerjiyi İsraf etmektir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı adını almasından buyana 2 yıldan fazla süre geçti. Bu alanların hepsinde nüfusa, üretime, tüketime ve ülkenin kaynaklarını değerlendirmeye yönelik iş ve işlem hacmi büyüdüğü halde, bu birleşmeden ne amaçlandı bilinmez ama bir tarafta eksilmeler oluşunca diğer tarafa koşan; tarımda sorunlar çoğaldığında, ormanı gündeme taşıyan, ormanla ilgili sorunlar çoğalınca tarımı gündeme taşıyan aklın bu süreci iyi kullandığı söylenebilir. Aslında iki bakanlık birleşmiş gibi gözüksede pratikte birbirlerinden bağımsızmış gibi hareket etikleri de bir gerçektir. Bu da birleşmenin çok anlamlı ve olumlu olmamış olduğunu göstermektedir.

Sorunların çok sık konuşulduğu ama çok seyrek çözüldüğü, genellikle popüler konulara sarılınıldığı bu yeni strateji, sanki benimsenmiş gibi!

Tarımda popüler çıkışlar ve popüler projeler sorunları çözüyor mu?

Gerçekte tarım popüler bir alan değildir. Bu alan, ne kadar çok popüler olmaya zorlanırsa o kadar çok yanılgıya düşülür. Tarımın geleceği her ne kadar tavandan belirleniyor görünse de uzun vadede ve kalıcı olan tabandan belirlenendir. Son dönemlerde bu kadar çok sorumlunun değişmesi ve istikrarlı bir işleyişin yakalanamaması bunun kanıtıdır.

Tarımda köklü ve ileriye dönük çözümlerin artık pek gündeme gelmediği, Tarım Bakanlığının ülkesel büyük projeler gündeme getirmekten ürker olduğu, son dönemlerde gözden kaçmamaktadır.

Başta Milli Tarım Projesi olmak üzere, Milli Botanik Bahçesi Projesi, Havza Bazlı üretim projesi, Yerli Hayvancılık Projeleri, Tarımda Milli Birlik Projesi, Yerli Tohum Projesi gibi projelerin büyük bir kısmının iptal edilmesi ve geriye kalan az bir kısmının da büyük oranda yontularak kendi halinde oluruna bırakılması, tarımın yapılanmasının büyük projeleri yapacak ve yürütecek kapasiteden uzaklaştığını göstermektedir. Belki bakanlığın, orman yangınları haricinde de, gündem olarak kaçıp kaçıp ormana sığınması bundandır. Aslında bu durum ciddi bir vizyon eksikliğini de göstermektedir. Halkın, vatandaşın doğru projeyi görünce sımsıkı sarıldığını ve büyük destek verdiğini ülkesel fidan dikim projesinde görmüştük. Ancak ülkesel büyük projelerin devamı gelmedi!

Tarımın ana kartellerinde üretken aklın ve fikrin dolaşmadığı bu manada tenhalığın egemen olduğu ve bu boşluğun popüler çıkışlarla kapatılmaya çalışıldığını görmek için gündemlere ve ana konularla ilgili değerlendirmelere bakmak yeterli olacaktır sanırım.

Tarımın ana konuları nasıl ele alınmalı?

Ana konulardan biri gıdadır ve çoğunlukla sahte ve tağşişle gündeme gelmektedir. Bu alandaki aldatmaları, zararlı ve sahteleri yakalamak ve cezalandırmak güzel ama bunların giderek artmasının önüne geçememek bir handikaptır. Tağşişte, sahtecilikte kullanılan hammaddelerin o noktaya gelmeden tespiti ve önleyici tedbirleri üzerine de çalışma yapmak gerekmektedir. Uzun vadede gıdanın hammaddesinin çoğunlukla yerli olmasını ve artan nüfusa yetecek gıda üretiminin geleceğe yönelik projelendirildiğini görmek isteriz.

Diğer bir ana konu tohumdur. Tohumda uzun süredir, yavaş yavaş, bilerek veya bilmeyerek bakanlık kendini soyutlamaktadır. Tohumda, Bakanlık dışı etkenler daha etkin olmaya başlamış durumdadır. Mevzuattaki değişikliklerde ve işleyişte Bakanlık yetkilileri teknik ve idari ustalıktan sekretarya konumuna düşürülmüş durumdadırlar.

Çiftçinin ürettiği tohumun ortakçısı çoğalmış, çiftçinin zaten az olan payı birkaç kat daha azalmıştır. Ayrıca tarıma ciddi bir katkısı olmayan, teknik manada, özellikle kendi tohumluğunda bile iş yükünü üzerine almayan, tek materyali olan şeker pancarı tohumluğunun %100'e yakını yabancı çeşitlerden oluşmakta olan ve çalışma alanı bir bitkiyle sınırlı olan "Şeker Dairesi Başkanlığı" müstakil başkanlık olarak değer bulurken tarımın en temel ve vazgeçilmez unsuru olan, kapsam alanı tarım sektörünün en az yarısını kapsayan "tohumculuk" konusu birkaç müdürlük ve sınırlı bir daireye sıkıştırılmış durumdadır. Bu durum tarımdaki yapılanmanın ve işleyişin çelişkisine ve oluruna bırakılmışlığına en bariz örneklerden biridir. Bu şartlarda tohumculuğun daha fazla gelişmesi ve dışa bağımlılıktan kurtulması beklenmemelidir.

Tarımın yol göstericileri ne yapmalı?

Tarıma yol göstermesi beklenen Akademik çevrenin, Araştırma Enstitülerinin ve politika üretme birimlerinin, belli branşlarda sınırlı sayıdaki başarılarını saymazsak yapısal boyutlarına göre ulusal ve uluslararası arenada tarımsal araştırma, yayın, politika geliştirme, ıslah, üretim gibi alanları yansıtan skor tabelasında olması gerekenin çok gerisinde olduğu görülmektedir (skor tabelası için bakınız; Milli Tohum listesi, yerli menşeli üretim, projeler ve yayınlar). Bu durum, bu alanda da net bir şekilde sistemsel ve işlevsel sorunların olduğunu göstermektedir.

Tarımsal Araştırma Enstitülerinde belirgin olarak öne çıkan durum, konu bazlı çalışan Enstitülerin, birden çok konu ve branşta çalışanlara nazaran daha başarılı olduğudur. Bu durum sistemin takım oyunu oynamaya uygun kurgulanmadığını göstermektedir. Birden fazla konu ve branşta, farklı bitki türünde çalışmakta olan Araştırma Enstitülerinde, proje ve çalışmalarda öne çıkarılan bir-iki bitki türündeki çalışmalarda kurum imkanları yoğun bir şekilde bu bitki çalışmalarına kanalize edilirken diğer türlerde çalışanlara aynı imkanlar tanınmamaktadır. Bunun en bariz örneği buğday bitki türünde çalışmaların yapıldığı bazı enstitülerde daha net görülmektedir. Buğday branşında çalışmalarda ıslahçı hakkından kurum imkanlarına kadar bütün imkanlar üst düzeyde seferber edilirken diğer branşlarda çalışanlar için ise nedense aynı imkanlar sağlanmamaktadır. Bu durumun yol açtığı ve sonu tarımsal ithalata kadar varan boşluk iyi araştırılmalıdır. Bu konuda gerekli inceleme ve tamamlayıcı araştırmalar yapılmadığı ve oluruna bırakıldığı sürece, sonuçta ithalatın azaltılması ve bu alanda tarımdaki sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesi, yerli ürün kalitesinin artmasının sağlanması beklenmemelidir.

Ülkemizde, inşaatın fendi tarımı yenmiştir. Birçok bölgemizde, giderek daralan tarım alanlarımız inşaat sektörüne kurban edilmektedir. Hatta yakın zamanda tarım sektöründe, konu bazlı çalışan araştırma enstitülerinin bazılarının deneme alanları ve onlarca yıldır yetiştirdikleri ve geliştirdikleri gen havuzları, arazilerinin kıymetinden dolayı betonlaşmaya terk edildiği bilinmektedir. Tarım Bakanlığının bu alanda gücü ancak hobi bahçelerine müdahale etmekle sınırlı kalmıştır. Bu hamlede şu an sessizliğe bürünmüş görünmektedir.

Bakanlığın bilinçli ve organik tarım çıkışı iyi başlamış ama yıllardır tüm imkan ve toplantılara, karar almalara ve masraflara rağmen bu alanda olması gereken seviyenin üstüne bir türlü çıkılamamıştır. Bu alandaki çalışmalar rutine bağlanmak suretiyle işlem görmektedir.

Tarımın birçok alanında; hayvancılıkta, tohumda, yerli tohumda, sulamada, üretim miktarında ve kalitesinde, tarım arazilerinin korunmasında ve verimli kullanılmasında, araştırma ve geliştirme çalışmalarında ve tarımla ilgili daha birçok konuda, anlatmaya çalıştığımız gibi, izlenen yol yetersiz ve yüzeyseldir. Tarımda hemen hemen tüm konuların gündeme getirilmesi, üzerinde bir süre konuşulması, kalıcı bir sisteme bağlanmadan başka gündemlere geçerek oluruna bırakılması, tarımımızın geleceği konusunda endişeleri artırmaktan başka işe yaramamaktadır.

M. Murat Gün