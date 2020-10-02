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Üniversiteler gelmediği için kiralar düşmüştü, kuaförler de endişeli

Korona virüs salgını nedeniyle üniversiteler açılmayınca öğrenci kenti Eskişehir'de işletmeleri boş kalan kuaförler, kazançlarının düştüğünü ve ekonomik açıdan büyük bir darbe aldıklarını söyledi
 02 Ekim 2020 11:06
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Üniversiteler gelmediği için kiralar düşmüştü, kuaförler de endişeli

Korona virüs salgını nedeniyle üniversiteler açılmayınca öğrenci kenti Eskişehir'de işletmeleri boş kalan kuaförler, kazançlarının düştüğünü ve ekonomik açıdan büyük bir darbe aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin öğrenci şehri olarak bilinen ve 3 üniversiteye ev sahipliği yapan Eskişehir'de kuaförler, pandemi sebebiyle okullar kapalı kalınca kış sezonuna geçişte umduklarını bulamadı. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan öğrenciler bu yıl memleketlerinde kalınca, yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte kuaförlerin de müşteri sayılarında önemli oranda azalma meydana geldi. Yazı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların işletmelerini ayakta tuttuğunu ifade eden kuaförler, kışın öğrenciler de gelmeyince ne yapacaklarını düşünüyorlar. Kış yaklaşırken vakaların artabileceğini ve yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini düşünen kuaförler, sezonu atlatmak için destek bekliyor.

"Öğrenciler müşteri potansiyelimizin büyük bölümünü oluşturuyor"

Eskişehir'de Saloon HY isimli işletmenin sahibi kuaför Hasan Yılmaz, kentin ekonomik açıdan en verimli kitlesi olan öğrencilerin evlerinde kaldığını ve bu sebeple tüm şehirde kuaförler başta olmak üzere esnafın ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Yılmaz, "Biliyorsunuz içinde bulunduğumu korona virüs (Covid-19) çoğu sektörde bazı olumsuz durumlar yaşattı. Biz de bu pandemi sürecinde dükkanlarımızın tekrar açılmasıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak dükkanlarımızı açtık. Fakat yaz döneminin sona ermesiyle birlikte işlerimizde büyük bir düşüş yaşanmaya başladı. Yaz tatilini memleketi Eskişehir'de geçirmek isteyen vatandaşlar da geri dönüş hazırlığına geçti ve şehirdeki üniversiteler kapandı. Bu da bizim işlerimizi çok etkiledi. Öğrenci arkadaşlarımız bizim müşteri potansiyelimizin büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Artık o da kalmadı. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Kış sezonunu zor bir şekilde geçireceğiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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