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İstanbul Valiliği: Her bir 112 vefa destek personeline belge verilecek

İstanbul Valiliğinden memurlar.net'e gönderilen açıklamada "Çalışma tamamlandığında ilk etapta Eylül ayı sonuna kadarki süreçte görev almış her bir 112 vefa destek personelimiz için belge düzenlenecektir." denildi.
 02 Ekim 2020 11:10
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İstanbul Valiliği: Her bir 112 vefa destek personeline belge verilecek

İstanbul Valiliği, 30 Eylül 2020 tarihinde memurlar.net'te yayımlanan ve 600 vefa destek personelinin İstanbul Valisine kırgın olduğuna yönelik haberle ilgili açıklama yaptı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan ve mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlık ve özveriyle evlerinden, işyerlerinden çalışan tüm arkadaşlara teşekkürün belirtildiği açıklamada "Başlangıcından bu güne kadar görev yapan tüm 112 vefa destek personelimizin taltif edilmeleri için gerekli kurum/sicil bilgileri ve fotoğraflarının temin edilmesine yönelik ilgili kurum yöneticilerinden çalışma yapıp Valiliğimize ulaştırılması istenmiştir. Henüz isim listeleri ve fotoğraf temini süreci devam ettiği için, Valiliğimizce "şuana kadar bazı çalışanlara belge takdim edilmesi ve fotoğraf çekilmesi" söz konusu değildir. Çalışma tamamlandığında ilk etapta Eylül ayı sonuna kadarki süreçte görev almış her bir 112 vefa destek personelimiz için belge düzenlenecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca "Koronavirüs ile mücadelemizi hep birlikte kazandığımızda, bu alanda emeği olan her kardeşimizin, taltif edilmesi bizim için tarihi bir sorumluluk ve yerine getirilmesi gereken onurlu bir görev olacaktır." denilerek, covid19 salgınıyla devam eden mücadelede gönüllülük esasıyla fedakarca görev yapan bütün çalışma arkadaşlarının emek ve gayretlerinin en güzel şekilde taltif edilmesi hususunun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından da hassasiyetle takip edildiği ve Valilikçe gerekli çalışmaların planlandığına dikkat çekildi.
Memurlar.Net - Özel

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