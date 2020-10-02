KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
|02 Ekim 2020 11:26
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ÖSYM, KPSS 2020/12 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 40 lisans, 10 önlisans olmak üzere toplamda 60 personel alınacak.
KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 02 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KPSS 2020/12 TERCİH KILAVUZU
TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar
TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)
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