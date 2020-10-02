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Özelleştirme İdaresinden yatırımcılara arazi fırsatı

İdare, Hazineye ait taşınmazların özelleştirilmesine dönük kapsamlı ihale süreci başlattı. Bu çerçevede, 27 ilde yüzölçümü 1127 dönümü bulan 107 taşınmaz 84 ihaleyle satılacak
 02 Ekim 2020 11:36
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Özelleştirme İdaresinden yatırımcılara arazi fırsatı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazineye ait taşınmazların özelleştirilmesine dönük kapsamlı bir ihale süreci başlattı. İhalelerde, 27 ilde bulunan yaklaşık 1127 dönüm büyüklüğünde 107 taşınmazın satışı yapılacak.

ÖİB, İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Diyarbakır'a, Muğla'dan (Bodrum) Aydın'a (Didim) kadar 27 ildeki bazı Hazine taşınmazlarının satışı için ihale açtı.

İhalelerde, yüzölçümü 1127 dönümü bulan 107 taşınmaz satılacak. İhaleler 2 grup halinde yapılacak. İlk gruptaki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 12-13-14-15 ve 16 Ekim olacak. İkinci gruptaki taşınmazlar için ise 26-27 Ekim ve 2-3-4 Kasım tarihlerine kadar son teklifler verilecek.

Başkanlık, ihaleleri, uzun süredir atıl durumda bekleyen arazilerin etkin ve verimli bir şekilde ekonomiye kazandırılması amacıyla gerçekleştiriyor.

Özellikle İstanbul Şile, Ankara Gölbaşı, İzmir Çiğli ve Torbalı ile Antalya Döşemealtı'ndaki taşınmazlar, düşük nüfus yoğunlukları dolayısıyla pandemi sürecinde yoğun ilgi görüyor.

- Şile'de doğa turizmi ve müstakil ev projesine uygun taşınmazlar satışta

Satışı yapılacak araziler arasında İstanbul Şile Çayırbaşı'ndaki taşınmazlar öne çıkıyor. Uzun süredir atıl durumdaki bu Hazine arazilerinin satışının bölgeye canlılık kazandırması bekleniyor. Arazilere yapılacak yeni yatırımlarla pek çok sektörün hareketlenmesi öngörülüyor. Arazilerin pandemi sonrası artan doğa turizmine ve müstakil ev projelerine uygun nitelikte olduğuna işaret ediliyor. Bu taşınmazlar için son teklif verme tarihi 13 Ekim.

Yine aynı şekilde müstakil ev projelerine uygun Muğla Bodrum ve Aydın Didim'deki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 3-4 Kasım olarak belirlendi.

Son yıllarda yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 5 şehir arasında yer alan Yalova'nın merkez, Çiftlikköy ve Armutlu ilçelerinde de taşınmazlar satılacak. Marmara Denizi ve İstanbul Anadolu Yakası manzarasına sahip olmaları dolayısıyla dikkati çeken bu taşınmazlar, Osmangazi Köprüsü ve deniz ulaşımıyla İstanbul'a kolay erişim imkanı sunuyor. Bu araziler için 2 Kasım'a kadar teklif verilebilecek.

- Sanayi yatırımına uygun arazi

İstanbul Tuzla'da yer alan 6 bin 447 metrekarelik taşınmaz da "sanayi alanı" imarlı olarak satışa sunuldu. Taşınmaza yakın mesafede Aydınlı ve Tepeören organize sanayi bölgeleri bulunuyor. Araziye komşu parsellerde benzer niteliklerde sanayi-depolama tesisleri, arazinin güneydoğusunda Sabancı Üniversitesi yer alıyor. Bu taşınmaz için son teklif verme tarihi 16 Ekim.

Kocaeli Başiskele'deki 7 bin 54,06 metrekare yüzölçümlü "konut dışı kentsel çalışma alanı" imarlı taşınmazın etrafında da önemli sanayi tesisleri ve sanayi alanları bulunuyor. Taşınmaz için son teklif verme tarihi 15 Ekim olarak belirlendi.

Ankara Çankaya'daki taşınmaz, Angora Evleri Sitesi'ne komşu konumunda. "Konut alanı" imarlı 8 bin 287 metrekarelik taşınmaz için 16 Ekim'e kadar teklifler alınacak.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 13 bin 434 metrekarelik taşınmaz ise Şehristan Konutları Projesi'ne komşu. Taşınmaz için son teklif verme tarihi 4 Kasım.

Diyarbakır Kayapınar'daki taşınmaz da kentin lüks konut projelerinin yükseldiği konumuyla dikkati çekiyor. Taşınmaz için 13 Ekim'e kadar teklifler alınacak.

İzmir Torbalı'daki taşınmaz da "dokuz bloklu onbirer katlı betonarme apartmanlar ve arsası" vasfıyla kayıtlı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile raylı sistem hattına yakın konumdaki taşınmaz için son teklif verme tarihi 16 Ekim olarak belirlendi.

- Tarıma uygun arazi

Ankara Polatlı, Adana Karataş ve Yalova'daki taşınmazlar da pandemi sonrasında talebin yoğunlaştığı tarım işletmeciliği ve seracılığa uygun nitelikte. Bu taşınmazlar için 12 ve 14 Ekim ile 2 Kasım'da son teklifler alınacak.

Son teklif verme tarihi 14 Ekim olan Bursa Mustafakemalpaşa Viraca'daki taşınmaz da gayrimenkul projelerine uygun nitelikte.

İhaleyle satışa sunulan arazilerden Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki taşınmaz da turizm-pansiyon alanı imarı ile Cebeci plajına 100 metre mesafede yer alıyor. Taşınmaz için son teklif verme tarihi 14 Ekim.

Afyonkarahisar Dinar, Gümüşhane Kelkit, Kahramanmaraş Afşin, Konya Yunak, Tokat Niksar, Van Tuşba, Antalya Döşemealtı, Kastamonu Daday, Mersin Silifke, Manisa Soma ve Tekirdağ Hayrabolu'da bulunan taşınmazlar da iyi birer yatırım fırsatı olarak görülüyor.

İhalelerde yatırımcılara, yüzde 30 peşin ödeme ile 4 yıla kadar taksit imkanı, ihale bedelinin KDV'den ve tapu harçlarından muaf tutulması gibi cazip fırsatlar sunuluyor.
Anadolu Ajansı
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