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Aynı mahalleden 12 kişi korona virüsten öldü

Kayseri'deki Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi corona virüsten hayatını kaybederken, 560 daire de karantina altına alındı.
 02 Ekim 2020 11:37
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Aynı mahalleden 12 kişi korona virüsten öldü

Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, "Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor. Tedbirler faydalı oldu ama mahalledeki bazı vatandaşlar halen kurallara uymamak için direniyor" dedi.

Korona virüs vakalarının en çok görüldüğü kentlerden Kayseri'de, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda corona virüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temaslı olanların oturduğu evler, karantina altına alınıyor. Corona virüs vakasının en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfusa sahip Sahabiye Mahallesi yer alıyor. Mahallede Mart ayından bu yana 12 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire için de karantina uygulaması yapıldı.

"22 VATANDAŞAIMIZ VİRÜSTEN DOLAYI YOĞUN BAKIMDA"

Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, kentin en merkezi mahallesi olduklarını belirterek, "Mahallemizde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orduevi, Öğretmenevi ve bütün siyasi partilerin il merkezleri bulunmaktadır. Mahalledeki nüfusumuz 30 bin. 10 ila 12 bin arasında da mülteci ve sığınmacılar bulunmaktadır. Mahallemizde Mart ayından bu yana 560 daire karantinaya alındı. Bugün itibarıyla mahalle sınırları içerisinde 12 kişi vefat etti. 22 vatandaşımız virüsten dolayı yoğun bakım servislerinde yatıyor" diye konuştu.

"MAHALLEMİZİN NÜFUSU GÜNDÜZ 100 BİNİ BULUYOR"

Korona virüse karşı alınan tedbirlerin faydalı olduğunu ancak bazı vatandaşların kurallara uymamakta ısrarcı olduğunu söyleyen Gerçel, "Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor. Tedbirler faydalı oldu ama mahalledeki bazı vatandaşlar halen kurallara uymamak için direniyor. Sahabiye Mahallesi'nde saat 19.00'dan sonra yabancı uyruklu sığınmacılar, maskesiz ev toplantı ziyaretlerine, bakkal önlerinde oturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SALGININ MAHALLEDE ÇOK OLMA NEDENİ KURALLARA UYMAYANLAR"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Arslantaş da "Corona virüsün Kayseri'de en yaygın şekilde mahallemizde görülmesi beni ve ailemi tedirgin ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz; ancak çevremizde bulunan mülteciler hiçbir şekilde kurallara uymuyor. Akşam saatlerinde maske takmadıkları gibi, evlerine de girmiyorlar. Mahallemizde salgının çok yüksek olma nedeni kurallara uymayan kişiler. Komşularımız içinde hasta olanlar, hastaneye yatanlar oldu. Yetkililerimiz görevlerini her ne kadar yapsalar da kurallara uymayanlar vaka sayısının artmasına neden oluyor" diye konuştu.
DHA
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