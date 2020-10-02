1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geliyor. Ayasofya-i Kebir Camii'ni, yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti
 02 Ekim 2020 11:44
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde yaklaşık 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geldiğini belirterek, "Ayasofya-i Kebir Camii'ni, yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti." dedi.

Maşalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını hatırlattı.

Camiye vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiğini belirten Maşalı, salgın nedeniyle belirlenen kurallara dikkat edildiğini anlattı.

Maşalı, belli bir sayıya göre vatandaşların camiye alındığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cami içerisinde fazla yoğunluk oluşmasın diye bir grubun ziyareti bittikten sonra diğer grup içeriye alınıyor. Herkese ziyaret imkanı sunuyoruz. Camide bir bilinç oluştu ve sosyal mesafe kurallarına, alınan kurallara vatandaşlarımız uyuyorlar. Görevli arkadaşlarımız da sıkıntı yaşanmaması adına vatandaşları sık sık uyarıyor. Cami ibadete açıldığı ilk günden itibaren herhangi bir sorun yaşamadık. Ayrıca İstanbul Müftülüğünden görevli arkadaşlarımız sabit olarak camide görev yapıyorlar."

- "Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan camiyi ziyarete geliyor"

Camiye halkın ilgisinin çok yoğun olduğunu dile getiren Maşalı, cuma ve hafta sonlarının ilginin daha da arttığını ifade etti.

Maşalı, salgın dolayısıyla turist sayısının düşük olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla onların oluşturduğu bir kalabalık olmuyor. Ama vatandaşlarımızın ilgisi üst düzeyde. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geliyor. Ayasofya-i Kebir Camii'ni, yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti. Caminin 24 saat açık olmasının da sağladığı bir imkan var. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan camiyi ziyarete geliyor."

- "Sabah namazları canlı yayınlanıyor"

Sabah namazlarında vatandaşların camiye yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Maşalı, avlunun ve meydanın sabah namazında dolduğunu vurguladı.

Maşalı, Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelemeyen vatandaşların da olduğunun altını çizerek, "Onların da camiyle olan irtibatını sağlama adına 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' adı altında Facebook sayfamız var. Bu sayfa bizim yönetimimizde olan bir sayfadır. Orada sabah namazlarını canlı olarak yayınlıyoruz ve ciddi manada bir ilgi var. Vatandaşlarımız her sabah namazını ve sonrasındaki ibadetleri buradan takip edebilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'
02 Ekim 2020 11:51		 Aynı mahalleden 12 kişi korona virüsten öldü
02 Ekim 2020 11:37
Başhekim açıkladı: 'Korona' başvuruları yüzde 50'den fazla düştü
02 Ekim 2020 10:27		 Prof. Dr. İlhan: Hastalığı en çok bu yaş gurubu bulaştırıyor
02 Ekim 2020 10:03
Fedakar öğretmen, öğrencisi için altınlarını bozdurdu
02 Ekim 2020 09:57		 Şarkıcı Azerin canlı yayında tepki gösterdi: Ben Azerbaycan Türküyüm
02 Ekim 2020 09:30
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
02 Ekim 2020 08:55		 1 milyon taşeron için ikinci bahar
02 Ekim 2020 08:20
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
02 Ekim 2020 07:54		 Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
02 Ekim 2020 07:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti12:35 - 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadının yargılandığı davada karar12:33 - Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı12:31 - Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı12:28 - Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı12:26 - Gün ortasında döviz fiyatları
12:22 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi12:17 - Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor12:12 - Bakan Soylu açıkladı: E-imza da kimliklere yüklenecek12:09 - Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak12:08 - YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri11:59 - 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
11:56 - Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı11:56 - YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı11:54 - Eylül'de 12'si arananlar listesinde 171 terörist etkisiz hale getirildi11:51 - 'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'11:44 - Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti
11:39 - 2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
michael frey 1
organize sanayi bölgesi 2
kıyasıya yarış 4
papiss cisse 5
ozan kabak 1
buşon 1
kedi merdiveni 1
Urfa bana küsmüş 5
ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalandı 5
bakan salgını değil sayıları kontrol altına aldı 2
SON İLANLAR
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam