Eylül'de 12'si arananlar listesinde 171 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
|02 Ekim 2020 11:54
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