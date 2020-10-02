1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polisi gören maskesini taktı
 02 Ekim 2020 11:56
+Aa- Yazdır
Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polisi gören maskesini taktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında kent genelinde, toplu alanlarda, alışveriş merkezlerinde ve çarşılarda denetim yaptı.

İş yerlerinde de incelemelerde bulunan polis, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Bazı vatandaşların maskeyi çenesine ve koluna taktığı görüldü.

Ekipleri gören vatandaşlar ceza yememek için hızlıca kolundaki ve çenesindeki maskeyi yüzüne taktı.

Polis ekipleri kente gelen yabancı turistleri de salgın tedbirlerine uymaları yönünde uyardı.

Edirne'de, 1 Haziran'dan bu yana kent merkezi ve ilçelerde aralarında gıda satış yerleri, kahvehane, kafeterya, spor merkezleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, konaklama tesisleri gibi alanlarda 37 bin 850 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı
02 Ekim 2020 12:28		 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
02 Ekim 2020 11:59
Üniversiteler gelmediği için kiralar düşmüştü, kuaförler de endişeli
02 Ekim 2020 11:06		 İBB'den 'HES kodu' açıklaması: Çalışmalara başlandı
02 Ekim 2020 10:57
Koronaya inat maskesiz mesafesiz asker eğlencesi
02 Ekim 2020 10:39		 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı
02 Ekim 2020 09:58
Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor
02 Ekim 2020 09:38		 Gürcistan'da Türk tırları taşlanıyor
01 Ekim 2020 23:22
Sümela Manastırına ziyaretçi ilgisi sürüyor
01 Ekim 2020 23:20		 Van'da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu
01 Ekim 2020 23:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti12:35 - 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadının yargılandığı davada karar12:33 - Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı12:31 - Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı12:28 - Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı12:26 - Gün ortasında döviz fiyatları
12:22 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi12:17 - Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor12:12 - Bakan Soylu açıkladı: E-imza da kimliklere yüklenecek12:09 - Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak12:08 - YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri11:59 - 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
11:56 - Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı11:56 - YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı11:54 - Eylül'de 12'si arananlar listesinde 171 terörist etkisiz hale getirildi11:51 - 'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'11:44 - Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti
11:39 - 2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avara kasnak 3
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğine gelmesi 2
Anasınıfı ve 1.sınıf dışında yüz yüze eğitimin başlamayacağı 3
euroleague fantasy challenge 1
gram altın 4
Danyal 1
2020 nba final serisi 1
Safiye 3
Benchmarking 1
kapasite raporu 2
SON İLANLAR
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam