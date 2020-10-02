YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı
|02 Ekim 2020 11:56
|+Aa- Yazdır
ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. Açıklanan istatistiklere bakıldığında en çok mühendislik bölümlerinin boş kaldığı görülüyor. Boş kalan mühendisliklerde de inşaat mühendisliği başı çekiyor
İşte yerleştirmelerde en çok boş kalan 20 bölüm ve kontenjan sayısı
İnşaat Mühendisliği-2548
Makine Mühendisliği-1065
Elektrik-Elektronik Mühendisliği-786
Gıda Mühendisliği-568
Mimarlık-470
Egzersiz ve Spor Bilimleri-373
Çevre Mühendisliği-354
Harita Mühendisliği-332
Biyomedikal Mühendisliği-328
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği-222
Mekatronik Mühendisliği-179
Endüstri Mühendisliği-174
Jeoloji Mühendisliği -165
Biyomühendislik -150
Maden Mühendisliği -137
Kimya Mühendisliği -132
Bilgisayar Mühendisliği -119
Enerji Sistemleri Mühendisliği -115
İktisat -115
Jeofizik Mühendisliği -105
Tarih -1032020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri
02 Ekim 2020 12:08
|2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2020 11:39
|Bulduğu yöntemle uzaktan eğitimi eğlenceli hale getirdi
30 Eylül 2020 13:49
|Engelli Ayşe, fedakar öğretmeni sayesinde uzaktan eğitim sevinci yaşıyor
29 Eylül 2020 18:10
|Türkiye'nin ilk termal uygulama oteline ödenek
28 Eylül 2020 17:47
|Sınıfların hava kalitesine ilişkin uyarı
28 Eylül 2020 15:12
|AÖF 2. üniversite kayıtları devam ediyor
28 Eylül 2020 14:58
|Bu mahallede EBA'ya giremiyorlar... Ne telefon çekiyor, ne internet altyapısı var
28 Eylül 2020 14:14
|2020 İOKBS: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı
27 Eylül 2020 23:31
|Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir hasadı başladı
27 Eylül 2020 21:14