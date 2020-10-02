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YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı

ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. Açıklanan istatistiklere bakıldığında en çok mühendislik bölümlerinin boş kaldığı görülüyor. Boş kalan mühendisliklerde de inşaat mühendisliği başı çekiyor
 02 Ekim 2020 11:56
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YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı

ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. Açıklanan istatistiklere bakıldığında en çok mühendislik bölümlerinin boş kaldığı görülüyor. Boş kalan mühendisliklerde de inşaat mühendisliği başı çekiyor

İşte yerleştirmelerde en çok boş kalan 20 bölüm ve kontenjan sayısı

İnşaat Mühendisliği-2548

Makine Mühendisliği-1065

Elektrik-Elektronik Mühendisliği-786

Gıda Mühendisliği-568

Mimarlık-470

Egzersiz ve Spor Bilimleri-373

Çevre Mühendisliği-354

Harita Mühendisliği-332

Biyomedikal Mühendisliği-328

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği-222

Mekatronik Mühendisliği-179

Endüstri Mühendisliği-174

Jeoloji Mühendisliği -165

Biyomühendislik -150

Maden Mühendisliği -137

Kimya Mühendisliği -132

Bilgisayar Mühendisliği -119

Enerji Sistemleri Mühendisliği -115

İktisat -115

Jeofizik Mühendisliği -105

Tarih -103

2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Memurlar.Net
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